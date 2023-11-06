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Из-за атаки РФ поврежден Одесский художественный музей — власти показали первые кадры

6 ноября 2023 02:14
обновлено: 02:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Из-за атаки РФ поврежден Одесский художественный музей — власти показали первые кадры
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что из-за атаки РФ сильно поврежден Одесский художественный музей. В результате обстрела выбиты окна, повреждены некоторые исторические памятки.

Соответствующее видео было обнародовано в телеграмм-канале "Одесса. Официально".

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На обнародованных кадрах видно, что местами в Одесском художественном музее обвалился потолок, под ногами трещит стекло из выбитых окон, а некоторые картины и экспонаты испорчены российскими террористами.

Напомним, что городской голова Одессы уже рассказывал, какие повреждения получило здание музея.

"Немного туда, немного сюда и могли бы мы избавиться от многих наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир. К счастью, этого не произошло", — рассказал Труханов.

Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее. Фото: скриншот
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее. Фото: скриншот
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее. Фото: скриншот
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее. Фото: скриншот

Также он подчеркнул, что утром районная администрация предоставит соответствующую помощь людям, чьи дома пострадали от обстрелов.

"Утром будет работать наша районная администрация, оформлять документы для помощи всем, кто здесь пострадал. Пострадала кровля жилого дома, сделаем обследование и будем восстанавливать, потому что идем в зиму. Сейчас ситуация не проста, потому что поврежден водовод, достаточно высокого давления. Ситуация контролируемая, но нуждается в очень совершенном изучении, чтобы мы были уверены, что все хорошо", — отметил мэр Одессы.

Оккупанты обстреляли музей на годовщину постройки

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в свою очередь заявил, что российские оккупанты обстреляли Одесский музей на его 124-летие.

Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее. Фото: t.me/odeskaODA
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее
Последствия российской атаки на Одессу в художественном музее. Фото: t.me/odeskaODA

"Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества "поздравили" нашу архитектурную достопримечательность ракетой, попавшей рядом. В здании повреждены стены, выбиты некоторые шибки и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения еще одного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения с телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения с телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Также мы сообщали, что глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, сколько обнаружили пострадавших из-за российской атаки и какие у них повреждения.

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