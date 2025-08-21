У Миколаєві відновлять театр, що постраждав від обстрілу РФ

Театр після атаки. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії, який постраждав внаслідок обстрілу у 2022 році, планують відновити. На це виділять понад 3,1 млн грн з міського бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з системи публічних закупівель Prozorro.

Реконструкція театру

У ході реконструкції планують провести повну заміну покрівлі, щоб захистити театр від опадів. Також збираються встановити нові водостічні системи та сучасні пожежні сходи. Фасад будівлі покриють декоративною штукатуркою ''короїд'', що зробить його більш привабливим на вигляд. Саму конструкцію мають укріпити.

Всередині приміщень замінять старі двері на нові металопластикові, вирівняють і пофарбують стіни та стелі, а на підлогу покладуть лінолеум та плитку. Підрядник повинен завершити всі роботи до кінця 2025 року. Фінансування обсягом 3 165 885 грн надійде через Департамент містобудування, архітектури та капітального будівництва.

Тендерна пропозиція. Фото: скриншот з сайту Prozorro

Обстріл Миколаївського театру

22 вересня 2022 року російська ракета С-300 влучила у будівлю Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії. Тоді значних руйнувань зазнали всі три поверхи, було пошкоджено котельню, а театральний сквер та літній майданчик виявилися знищеними вщент. Збитки, завдані театру, склали понад 20 млн грн. На щастя, внаслідок атаки серед служителів установи ніхто не постраждав.

