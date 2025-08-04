Одесский оперный театр оцифруют - каким образом

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе оцифруют помещение настоящего символа города — академического театра Оперы и балета. Благодаря этому проекту туристы смогут посетить учреждение из любой точки мира.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Оцифрованный оперный театр

В августе 2025 года в нашем городе стартовал масштабный культурно-цифровой проект "Наследие. Digital. Odesa Opera House". Он финансируется Украинским культурным фондом и предусматривает оцифровку здания Одесского национального академического театра оперы и балета.

В рамках первого этапа реализации проекта уже осуществлено:

лазерное 3D-сканирование более 1100 точек здания театра (включая фасады, балконы, лестницы, служебные помещения),

создание более 4000 высококачественных снимков деталей интерьера для 3D-моделирования,

панорамную съемку и подготовку виртуального тура.

Исполнителем технической части проекта стала львовская команда "Skeiron".

Реализация проекта. Фото: Украинский культурный фонд

Создание модели. Фото: Украинский культурный фонд

Виртуальные экскурсии по Оперному — каким образом

С помощью оцифровки помещений планируют создать виртуальную экскурсию по одесскому Оперному театру. Это позволит из любой точки мира прогуляться по символу нашего города. Презентация результатов проекта запланирована на сентябрь 2025 года.

Специалист за работой. Фото: Украинский культурный фонд

Напомним, недавно мы писали о создании виртуальной модели катакомб под нашим городом. А также об отреставрированной двери Одесского художественного музея.