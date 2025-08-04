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Главная Одесса Одесский оперный театр станет доступнее — какие нововведения

Одесский оперный театр станет доступнее — какие нововведения

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Дата публикации 4 августа 2025 17:00
Одесский оперный театр оцифруют - каким образом
Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе оцифруют помещение настоящего символа города — академического театра Оперы и балета. Благодаря этому проекту туристы смогут посетить учреждение из любой точки мира.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Оцифрованный оперный театр

В августе 2025 года в нашем городе стартовал масштабный культурно-цифровой проект "Наследие. Digital. Odesa Opera House". Он финансируется Украинским культурным фондом и предусматривает оцифровку здания Одесского национального академического театра оперы и балета.

В рамках первого этапа реализации проекта уже осуществлено:

  • лазерное 3D-сканирование более 1100 точек здания театра (включая фасады, балконы, лестницы, служебные помещения),
  • создание более 4000 высококачественных снимков деталей интерьера для 3D-моделирования,
  • панорамную съемку и подготовку виртуального тура.

Исполнителем технической части проекта стала львовская команда "Skeiron".

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Реализация проекта. Фото: Украинский культурный фонд
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Создание модели. Фото: Украинский культурный фонд

Виртуальные экскурсии по Оперному — каким образом

С помощью оцифровки помещений планируют создать виртуальную экскурсию по одесскому Оперному театру. Это позволит из любой точки мира прогуляться по символу нашего города. Презентация результатов проекта запланирована на сентябрь 2025 года.

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Специалист за работой. Фото: Украинский культурный фонд

Напомним, недавно мы писали о создании виртуальной модели катакомб под нашим городом. А также об отреставрированной двери Одесского художественного музея.

Одесса театр Новости Одессы опера цифровизация
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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