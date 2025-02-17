Ученые создают 3D-модель одесских катакобм

Съемки катакомб для создания модели. Фото: Укринформ

В Одессе ученые археологического музея вместе со специалистами научной лаборатории "Архаика" проводят оцифровку катакомб Молдаванки. Все для дальнейшего создания их 3D-модели.

Об этом сообщают журналисты Укринформа.

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3D-модель катакомб

Сейчас проводят видеосъемки под землей, которые помогают сформировать технологию работы в пещере в темноте, с теми техническими возможностями, которые сейчас есть. После завершения этого этапа работы ученые смогут исследовать подземные коммуникации дистанционно. Кроме того, специалисты отмечают, что оцифровка катакомб позволит в дальнейшем выявить влияние обстрелов на подземные пещеры. А еще — сделает их более привлекательными для туристов.

"Создание виртуальной модели катакомб — это шаг к популяризации туристического маршрута ими. Ведь просто по фото трудно понять, что это такое. Невозможно постичь величие этих лабиринтов. Когда человек посмотрит 3D-модель, покрутит ее, виртуально прогуляется — он получит более четкое представление об этом подземном объекте",— говорит экскурсовод по катакомбам Дмитрий.

Масштабы исследований

Катакомбы Молдаванки расположены под городскими кварталами в пределах улиц Разумовской, Комитетской, Степной, Мельницкой и Балковской на глубине 15-25 метров. Участок состоит из более трех десятков каменоломен, соединенных между собой в разное время, и является единым подземным лабиринтом. Протяженность коммуникаций в этом районе достигает около 80 км. В лабиринтах скрыты карстовые пещеры и подземные озера.

Напомним, недавно мы писали о том, как атака РФ разрушила дом, где жил Пушкин. А также об отреставрированной двери Одесского художественного музея.