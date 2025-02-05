Российская атака на Одессу - пострадал музей Пушкина

Вход в музей. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В результате удара по гостинице "Бристоль" пострадало мемориальное здание музея иностранных писателей, который до недавнего времени был музеем Пушкина. В свое время, это здание было одним из первых отелей Одессы "Дю Норд", принадлежавшее Шарлю Сикару, купцу и близкому другу Дюка де Ришелье.

Насколько сильно пострадал музей и когда он сможет снова вернуться к работе, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Реорганизация музея Пушкина

Официально музей Пушкина прекратил свое существование 1 января 2025 года. Заведение начало работу над реорганизацией в музей иностранных писателей, работа над которым так и не завершилась — из-за российской атаки ее пришлось отложить на неопределенный срок.

"Мы были почти на финишной прямой, надо было только сделать этикетки и все разместить на стенах. Сейчас мы работаем над тем, чтобы очень быстро все собрать и перевезти в литературный музей. Практически решили эту проблему", — рассказала заведующая отделом "Музей "Иностранные писатели в Одессе" Алла Нирша.

Заведующая отделом "Музей "Иностранные писатели в Одессе" Алла Нирша. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки

В результате атаки серьезно пострадало само здание музея: выбиты все окна и двери, а стены покрылись трещинами. Особую опасность представляет поврежденная стена отеля "Бристоль", которая нависает над крышей музея и может обвалиться в любой момент, вызвав еще большие разрушения. Жертв удалось избежать, поскольку во время удара в помещении никого не было.

"На момент повреждений в здании никого не было, ведь музей работает до 17:00, а событие произошло вечером. К нашему счастью, без жертв, охранника у нас нет, ведь есть автоматическая сигнализация",— добавила заведующая музея.

Разрушенный потолок и выбитые окна музея. Фото: Новини.LIVE

Разбитое окно в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

Все экспонаты музея остались невредимыми, за исключением модели памятника Александру Пушкину, которая упала на пол, но серьезных повреждений не получила.

"Мы в быстром режиме перевозим и упаковываем экспонаты. Эта работа предусматривает заворачивание и подпись всего, что у нас есть. А потом в литературном музее мы можем начать экспозицию, посвященную иностранным писателям",— закончила Алла Нирша.

Поврежденные окна. Фото: Новини.LIVE

Подготовленные для перевозки люстры. Фото: Новини.LIVE

По предварительным результатам комиссии, музей нуждается в капитальном ремонте. Однако когда именно будут проведены все необходимые работы, пока никто сказать не может, впрочем, как и об их стоимости. Сейчас необходимо составить проектно-сметную документацию, а уже потом составлять бюджет. Таким образом, филиал Одесского литературного музея будет закрыт на неопределенный период. Что же касается экспонатов, то их планируется ставить в главном корпусе на Ланжероновской.

Историческая справка

Александр Пушкин неоднократно посещал Одессу, что подтверждают исследования биографов. Осенью 1820 года он проезжал через город на пути из Крыма в Бессарабию. В марте следующего года задержался в отеле "Дю Норд", который принадлежал купцу Шарлю Сикару.

Ранее мы писали, что в момент попадания в отель "Бристоль" там находились норвежские дипломаты. А также в каком состоянии сейчас находится Одесская филармония.