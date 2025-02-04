Знищення Брістоля та музею Пушкіна — одесити про обстріл

Зруйновані сходи готелю Брістоль. Фото: соцмережі Геннадія Труханова

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Атака на Одесу 31 січня була для багатьох ударом не тільки в саме серце міста, а й психологічною травмою. Адже для більшості готель Брістоль — один із символів Південної Пальмири, з яким пов'язано безліч історій. Цілеспрямований обстріл нещодавно перейменованої Пушкінської вулиці, внаслідок якого постраждав і унікальний музей поета, став черговим приводом для скандалу в соціальних мережах.

Журналісти Новини.LIVE зібрали найцікавіші погляди одеситів.

Читайте також:

Реакція на обстріл

Практично відразу після обстрілу сторінки в соціальних мережах одеситів, а також тих, хто любить це місто, заповнилися фотографіями та відео наслідків. Хтось гнівно висловлювався, хтось взагалі нічого не писав, а хтось не стримував емоції і писав те, наскільки значущим було для нього це місце.

"У кожного свої місця сили. В Одесі для мене таким завжди був Брістоль. Або "гостиниця Червона", як раніше часто на нього казали самі містяни. Здавалося б: в Одесі багато готелів, є не просто хороші, а дуже хороші, але мене завжди тягло саме сюди. Вчора ця гробана балістика влучила не просто в одну з найкрасивіших історичних будівель міста, вона влучила в мою пам'ять, у багато її яскравих клаптиків зі світла і любові", — написала журналістка Соня Кошкіна.

Запис із фейсбуку Соні Кошкіної. Фото: скриншот

Одесити також ділилися своїми спостереженнями — нібито того дня все було дивним і трохи незвичним. Це навіть лякало.

"Вчора вранці йшла повз Брістоль, і зазвичай на цій терасі, яка просто на вулиці Італійській (Пушкінській), навіть зимою, якщо не морозно, сидять люди снідають, п'ють свою каву. А вчора їду, і там нікого, ні душі. І ось увечері ці гниди вдарили по Брістолю так, що шматки падали біля Оперного. Як же я їх ненавиджу", — написала Олена Покровська.

Одесити у соцмережах про обстріл. Фото: скриншот

Висловлювання одеситів. Фото: скриншот

Зв'язок з Пушкіним

Оскільки удар припав у максимальній близькості до пам'ятника Пушкіну, встановленого біля однойменного музею, то знову виникли суперечки, наскільки нам потрібні персонажі, пов'язані з ворогами, коли навіть росіяни б'ють по своїх? Ба більше, посипалися навіть звинувачення на адресу тих, хто виступає проти деколонізації.

"А що пушкіністи? Мовчать? Де всесвітні одесити? Де їхнє занепокоєння?" — написав Вадим Костенко.

Що писали одесити у соцмережах. Фото: скриншот

Скандал у соцмережах. Фото: скриншот

Висловлювання одеситів у соцмережах. Фото: скриншот

Як би там не було, але в результаті атаки постраждало понад 10 пам'яток архітектури — найбільше Брістоль, Одеська філармонія та відділення літературного музею. І зараз головне їх по можливості відновити та не дати піти у небуття.

Раніше ми писали, що удари по Одесі не коригувалися дроном-розвідником. А також чи братиме держава участь у відновленні готелю Брістоль.