Орлан не коригував удар по Одесі

Наслідки удару по Одесі. Фото: "Фокус"

Удар центром Одеси 31 січня був спланований. Росіяни били за заздалегідь заданими точками. Три балістичні ракети, якими було атаковане місто, не коригувалися розвідувальним дроном.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

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Інформація, що розповсюджується в ЗМІ та соціальних мережах, про коригування ударів по центру Одеси розвідником типу "Орлан-10" - не відповідає дійсності. Про це заявили у ОК "Південь". Військові запевняють, що уникнути обстрілу все одно не вийшло б, навіть за умови знищення БПЛА. Справа в тому, що ввечері 31 січня наш регіон знаходився в зоні суцільної низької хмарності, а дрон фіксувався тільки в акваторії Чорного моря на відстані 25-30 км від берегової лінії. Таким чином, була задоволена обмежена видимість.

Маршрут сбитого "Орлану". Фото: Повітряне Командування "Південь"

Знищення дрона

Українські оператори РЛС протягом усього польоту відслідковували пересування дрона, після чого його було вражено в районі Коблево.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворожих розвідників силами ППО. А також про модифікації російських "Орланів".

