Модификации российского беспилотника "Орлан" — ВСУ готовы уничтожать

Россиянин заправляет беспилотник. Фото: РосСМИ

Россияне модифицировали беспилотный аппарат "Орлан" для высотных полетов, превратив его в FPV-дрон. Ответное видео они показали в своих социальных сетях. Но ВСУ уже готовы к их уничтожению.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Мы — Украина" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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Россияне постоянно модифицируют "Орланы"

Плетенчук говорит, что модифицированные "Орланы" используются оккупантами на юге Украины уже давно и в разных вариантах. Россияне постоянно их теряют. Даже несмотря на то, что каждый дрон стоит от 100 000 долларов, захватчики готовы тратить такие средства на проведение разведки.

"Эти дроны они используют во многих модификациях на юге постоянно, и теряют их постоянно, в день по 2-3 штуки", — сказал военный.

Он также добавил, что война не только о технологиях, но и о военной изобретательности, и украинские силы постоянно ищут способы противодействия российским "новинкам".

"Всегда ищется способ противодействовать, и чем дальше, тем больше таких способов мы находим", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Компенсируют дронами потерю самолетов ДРЛО

Военный также рассказал, что из-за потери способности использовать самолеты для разведки ВРЛО, россияне вынуждены компенсировать это применением разных дронов.

"Они потеряли две единицы А-50, печально известные для россиян, и такая вот компенсация. Авиационная составляющая она вообще на юге сейчас достаточно велика, она достаточно очень, я бы сказал, насыщенная", — сообщил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, чтобы уберечь остатки подводных ракетоносителей Черноморского флота, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для нахождения кораблей в порту.