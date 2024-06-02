Росіяни тримають свої підводні човни в напівзануреному стані у портах — чому
Щоб вберегти рештки підводних ракетоносіїв Чорноморського флоту, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.
Про це повідомив в етері телемарафону "Ми — Україна" начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.
"Була інформація, що росіяни тримають свої підводні човни фактично у напівзануреному положенні, що є нетиповим для перебування в порту. Але роблять максимум для того, щоб ці носії вберегти", — сказав військовий.
Дії російського флоту у морі обмежені
Плетенчук пояснив, що російські підводні човни не можуть заходити до північної частини Чорного моря через недостатню глибину. Тому росіяни змушені тримати їх ближче до своїх портів.
"Зайти, наприклад, у північну частину Чорного моря вони не можуть. Вірогідність цього наближається до нуля, тому що там глибина банально не дозволяє підводним човнам подібного класу там оперувати", — розповів Дмитро Плетенчук.
Ракетоносій на чергуванні
За словами начальник Центру стратегічних комунікацій, зараз у Чорному морі перебуває один дизель-електричний підводний човен, який відстрілявся ще 31 травня і наразі порожній. Плетенчук припустив, що підводний човен може виконувати навчальні завдання.
Нагадаємо, останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.
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