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Росіяни тримають свої підводні човни в напівзануреному стані у портах — чому

2 червня 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни тримають свої підводні човни в напівзануреному стані у портах — чому
Російський подводний ракетоносій. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Щоб вберегти рештки підводних ракетоносіїв Чорноморського флоту, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Про це повідомив в етері телемарафону "Ми — Україна" начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук

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"Була інформація, що росіяни тримають свої підводні човни фактично у напівзануреному положенні, що є нетиповим для перебування в порту. Але роблять максимум для того, щоб ці носії вберегти", — сказав військовий.

Дії російського флоту у морі обмежені

Плетенчук пояснив, що російські підводні човни не можуть заходити до північної частини Чорного моря через недостатню глибину. Тому росіяни змушені тримати їх ближче до своїх портів.

"Зайти, наприклад, у північну частину Чорного моря вони не можуть. Вірогідність цього наближається до нуля, тому що там глибина банально не дозволяє підводним човнам подібного класу там оперувати", — розповів Дмитро Плетенчук.  

Ракетоносій на чергуванні 

За словами начальник Центру стратегічних комунікацій, зараз у Чорному морі перебуває один дизель-електричний підводний човен, який відстрілявся ще 31 травня і наразі порожній. Плетенчук припустив, що підводний човен може виконувати навчальні завдання.

Нагадаємо, останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.

Одеса
загроза кораблів
Одеська ОДА
Одеська область
Чорне море
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