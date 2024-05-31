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Україна завдає ударів по об'єктах РФ не лише "Нептуном", — Плетенчук про ураження портів

31 травня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Україна завдає ударів по об'єктах РФ не лише "Нептуном", — Плетенчук про ураження портів
Вибух у Криму після українського удару. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Для того, аби завдати влучних ударів по об'єктах ворога ЗСУ використовували зокрема й ракети "Нептун". Так, цієї ночі Сили оборони України поцілили по терміналу в Краснодарському краї та уразили і поромну переправу РФ.

Про це в етері телемарафону повідомив Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Плетенчук.

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Ракетники Військово-морських сил постійно вдосконалюють свої бойові навички.  Удари "Нептуном" по об'єктах у РФ свідчать про ефективність і високий рівень підготовки, проте на цьому Захисники не зупинятимуться.

"Український "Нептун" потроху "росте". Відповідно, застосування так само може змінюватись, ми бачили роботу цієї системи у Криму. Як бачите, результативність є. Українська ракетна програма показує серйозні результати, і ми пишаємось тим, що фактично стали піонерами у цій галузі", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Про ракети "Нептун"

Ракетний комплекс "Нептун" — це українська крилата ракета, розроблена для ураження кораблів і берегових цілей. Вона здатна завдавати ударів на значну відстань з високою точністю. Розробка комплексу почалася у 2014 році, а перші випробування успішно відбулися у 2018 році. Ракета здатна вражати цілі на відстані до 280 км, що робить її важливим елементом оборонної стратегії України.

Ракета "Нептун"
Запуск ракети "Нептун". Фото: mil.in.ua

Ураження об'єктів ворога

Нагадаємо, що в Генеральному штабі ЗСУ розповіли подробиці атаки по російських портах 31 травня. Удари було завдано з використанням далекобійних дронів-камікадзе та протикорабельних ракет "Нептун". 

Окрім цього, у відомстві підтвердили й  удар ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Російські військові використовували її для підтримки своїх військ на окупованому півострові Крим.

Також ми писали, що  в ніч проти 30 травня на території окупованого Криму прогриміли вибухи. В результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц" та ще два було уражено.

Нептун
ракетний удар
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Одеська область
порт
Одеса
проросійське угруповання
Генштаб ЗСУ
Дмитро Плетенчук
Крим
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