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Украина наносит удары по объектам РФ не только "Нептуном", — Плетенчук о поражении портов

31 мая 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Украина наносит удары по объектам РФ не только "Нептуном", — Плетенчук о поражении портов
Взрыв в Крыму после украинского удара. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Для того, чтобы нанести точный удар по объектам врага ВСУ, использовали в том числе и ракеты "Нептун". Так, этой ночью Силы обороны Украины попали в терминал в Краснодарском крае и поразили также паромную переправу РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Плетенчук.

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Ракетники Военно-Морских сил постоянно совершенствуют свои боевые навыки. Удары "Нептуном" по объектам в РФ свидетельствуют об эффективности и высоком уровне подготовки, однако на этом защитники не будут останавливаться.

"Украинский "Нептун" понемногу "растет". Соответственно, применение так же может меняться, мы видели работу этой системы в Крыму. Как видите, результативность есть. Украинская ракетная программа показывает серьезные результаты, и мы гордимся тем, что фактически стали пионерами в этой отрасли", — отметил Дмитрий Плетенчук.

О ракетах "Нептун"

Ракетный комплекс "Нептун" — это украинская крылатая ракета, разработанная для поражения кораблей и береговых целей. Она способна наносить удары на значительное расстояние с высокой точностью. Разработка комплекса началась в 2014 году, а первые испытания успешно прошли в 2018 году. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 280 км, что делает ее важнейшим элементом оборонной стратегии Украины.

Ракета "Нептун"
Запуск ракеты "Нептун". Фото: mil.in.ua

Поражение объектов врага

Напомним, что в Генеральном штабе ВСУ рассказали подробности атаки по российским портам 31 мая. Удары были нанесены с использованием дальнобойных дронов-камикадзе и противокорабельных ракет "Нептун".

Кроме того, в ведомстве подтвердили и удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Российские военные использовали его для поддержки своих войск на оккупированном полуострове Крым.

Также мы писали, что в ночь на 30 мая на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы. В результате спецоперации ГУР были уничтожены два российских катера типа КС-701 "Тунец" и еще два были поражены.

Нептун
ракетный удар
ракета
Одесская область
порт
Одесса
пророссийская группировка
Генштаб ВСУ
Дмитрий Плетенчук
Крым
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