Россияне держат свои подлодки в полупогруженном состоянии в портах — почему

Российский подводный ракетоноситель. Фото иллюстративное: РосСМИ

Чтобы уберечь остатки подводных ракетоносителей Черноморского флота, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Мы — Украина" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Была информация, что россияне держат свои подлодки фактически в полупогруженном положении. Что нетипично для пребывания в порту. Но делают максимум для того, чтобы эти носители уберечь", — сказал военный.

Действия российского флота в море ограничены

Плетенчук пояснил, что российские подлодки не могут заходить в северную часть Черного моря из-за недостаточной глубины. Поэтому россияне вынуждены держать их поближе к своим портам.

"Зайти, например, в северную часть Черного моря они не могут. Вероятность этого приближается к нулю, потому что там банально глубина не позволяет подводным лодкам такого класса там оперировать", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Ракетоноситель на дежурстве

По словам начальник Центра стратегических коммуникаций, сейчас в Черном море находится одна дизель-электрическая подлодка, которая отстрелялась еще 31 мая и сейчас пустая. Плетенчук предположил, что подлодка может выполнять учебные задания.

Напомним, в последнее время ситуация в Крыму значительно обострилась для российских оккупантов. Украинские военные активно работают по стратегическим объектам на временно оккупированной территории, что наносит значительные потери врагу и снижает давление на Одесский регион.