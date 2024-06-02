Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Модифікації російського безпілотника "Орлан" — ЗСУ готові знищувати arrow

Модифікації російського безпілотника "Орлан" — ЗСУ готові знищувати

2 червня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Модифікації російського безпілотника "Орлан" — ЗСУ готові знищувати
Росіянин заправляє безпілотник. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росіяни модифікували безпілотний апарат "Орлан" для висотних польотів, перетворивши його на FPV-дрон. Відповідне відео вони показали у своїх соціальних мережах. Та ЗСУ уже готові до їх знищення. 

Про це повідомив в етері телемарафону "Ми — Україна" начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук

Читайте також:

Росіяни постійно модифікують "Орлани"

Плетенчук каже, що модифіковані "Орлани" використовуються окупантами на півдні України уже давно у різних варіантах. Росіяни постійно їх втрачають. Навіть попри те, що кожен дрон вартує від 100 000 доларів, загарбники готові витрачати такі кошти для проведення розвідки.

"Ці дрони вони використовують у багатьох модифікаціях на півдні постійно, і втрачають їх постійно, на день по 2-3 штуки", — сказав військовий.  

Він також додав, що війна не лише про технології, а й про військову винахідливість, і українські сили постійно шукають способи протидії російським "новинкам".

"Завжди шукається спосіб протидіяти, і чим далі, тим більше таких способів ми знаходимо", — каже Дмитро Плетенчук

Компенсують дронами втрату літаків ДРЛО

Військовий також розказав, що через втрату спроможності використовувати літаки для розвідки ДРЛО, росіяни змушені компенсувати це застосуванням різних дронів.

"Вони втратили дві одиниці А-50, сумнозвісні для росіян, і така от компенсація. Авіаційна складова вона взагалі на півдні зараз досить велика, вона досить дуже, я б сказав, насичена", — повідомив Дмитро Плетенчук

Нагадаємо, щоб вберегти рештки підводних ракетоносіїв Чорноморського флоту, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Одеса
дрони
війна
Одеська ОДА
Новини Одеси
Одеська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном