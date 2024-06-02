Модифікації російського безпілотника "Орлан" — ЗСУ готові знищувати

Росіянин заправляє безпілотник. Фото: РосЗМІ

Росіяни модифікували безпілотний апарат "Орлан" для висотних польотів, перетворивши його на FPV-дрон. Відповідне відео вони показали у своїх соціальних мережах. Та ЗСУ уже готові до їх знищення.

Про це повідомив в етері телемарафону "Ми — Україна" начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

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Росіяни постійно модифікують "Орлани"

Плетенчук каже, що модифіковані "Орлани" використовуються окупантами на півдні України уже давно у різних варіантах. Росіяни постійно їх втрачають. Навіть попри те, що кожен дрон вартує від 100 000 доларів, загарбники готові витрачати такі кошти для проведення розвідки.

"Ці дрони вони використовують у багатьох модифікаціях на півдні постійно, і втрачають їх постійно, на день по 2-3 штуки", — сказав військовий.

Він також додав, що війна не лише про технології, а й про військову винахідливість, і українські сили постійно шукають способи протидії російським "новинкам".

"Завжди шукається спосіб протидіяти, і чим далі, тим більше таких способів ми знаходимо", — каже Дмитро Плетенчук

Компенсують дронами втрату літаків ДРЛО

Військовий також розказав, що через втрату спроможності використовувати літаки для розвідки ДРЛО, росіяни змушені компенсувати це застосуванням різних дронів.

"Вони втратили дві одиниці А-50, сумнозвісні для росіян, і така от компенсація. Авіаційна складова вона взагалі на півдні зараз досить велика, вона досить дуже, я б сказав, насичена", — повідомив Дмитро Плетенчук

Нагадаємо, щоб вберегти рештки підводних ракетоносіїв Чорноморського флоту, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.