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Удар Искандером по Одессе не корректировался Орланом

3 февраля 2025 18:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Орлан не корректировал удар по Одессе
Маршрут сбитого "Орлана". Фото: Воздушное Командование "Юг"
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Удар по центру Одессы 31 января был спланирован. Россияне били по заранее заданным точкам. Три баллистические ракеты, которыми атаковали город, не корректировались разведывательным дроном.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

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Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о корректировке ударов по центру Одессы разведчиком типа "Орлан-10" — не соответствует действительности. Об этом заявили в ОК "Юг". Военные уверяют, что избежать обстрела все равно не получилось бы, даже при уничтожении БПЛА. Дело в том, что вечером 31 января наш регион находился в зоне сплошной низкой облачности, а дрон фиксировался только в акватории Черного моря в 25-30 км от береговой линии. Таким образом, была удовлетворена ограниченная видимость.

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Маршрут сбитого "Орлана". Фото: Воздушное Командование "Юг"

Уничтожение дрона

Украинские операторы РЛС на протяжении всего полета отслеживали передвижение дрона, после чего он был поражен в районе Коблево.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении вражеских разведчиков силами ПВО. А также о модификациях российских "Орланов".

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