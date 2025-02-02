Одеса після удару: пошкоджено Bristol та філармонію

Пошкоджений унаслідок атаки готель Bristol в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса оговтується після чергового російського ракетного удару. В історичному центрі міста замість вишуканих фасадів тепер вибиті вікна та закладені фанерою проломи. Наслідки атаки 31 січня стали черговою раною для культурної спадщини Одеси.

Новини.LIVE зафільмували, який вигляд мають готель Bristol та Одеська філармонія після атаки РФ.

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Удар по Одесі

Російський ракетний удар по Одесі в останній день січня завдав значної шкоди історичним пам’яткам. Серед найбільш постраждалих об’єктів — легендарний готель Bristol та Одеська обласна філармонія, що розташовані в історичному центрі міста.

За даними міської влади, ударною хвилею знищено сотні квадратних метрів вітражного скла, вибито вікна та двері, пошкоджено фасади, історичне оздоблення та дах будівель.

Bristol після атаки

Готель Bristol був збудований у 1899 році, він пережив війни та революції, але постраждав від російських загарбників. Його розкішний фасад тепер понищений, а замість розбитих вікон — фанерні щити.

Філармонія після атаки

Одеська обласна філармонія — перлина архітектури, що понад століття приймала світових зірок музики, зазнала значних ушкоджень. Зараз будівля стоїть з вибитими вікнами. Також зруйновані декоративні елементи та уламки всередині концертної зали.

Постраждало 19 пам'яток архітектури через обстріл

За офіційними даними, унаслідок останньої атаки пошкоджено понад 20 будівель у центрі міста, зокрема 19 — це історичні пам’ятки, житлові будинки та заклади культури. Також частково зруйновані фасади XIX-XX століття, які мають архітектурну цінність.

Вибито сотню вікон

Загалом в Одесі зафіксовано близько 100 пошкоджених вікон лише в двох ключових будівлях. Зараз влада та волонтери вже закривають пошкоджені вікна, щоб запобігти подальшому руйнуванню. Архітектори оцінюють масштаби збитків та розробляють план реставрації. Своєю чергою ЮНЕСКО висловило занепокоєння та може долучитися до відновлення культурних пам’яток. Адже внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали щонайменше дві культурні будівлі, які перебувають під охороною Конвенції організації.

"Наша команда вже працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування", — йдеться в повідомленні ЮНЕСКО.

Нагадаємо, в Одеській ОВА показали, якийвигляд мають з висоти наслідки російського обстрілу. Будівлю готелю пробито наскрізь. Також у момент балістичного удару в місті перебували норвезькі дипломати.