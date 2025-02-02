Одесса после удара: повреждены Bristol и филармония

Поврежденный в результате атаки отель Bristol в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса оправляется после очередного российского ракетного удара. В историческом центре города вместо изысканных фасадов теперь выбитые окна и заложенные фанерой проломы. Последствия атаки 31 января стали очередной раной для культурного наследия Одессы.

Новини.LIVE сняли, как выглядят отель Bristol и Одесская филармония после атаки РФ.

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Удар по Одессе

Российский ракетный удар по Одессе в последний день января нанес значительный ущерб историческим памятникам. Среди наиболее пострадавших объектов — легендарный отель Bristol и Одесская областная филармония, которые расположены в историческом центре города.

По данным городских властей, ударной волной уничтожены сотни квадратных метров витражного стекла, выбиты окна и двери, повреждены фасады, историческая отделка и крыша зданий.

Bristol после атаки

Отель Bristol был построен в 1899 году, он пережил войны и революции, но пострадал от российских захватчиков. Его роскошный фасад теперь уничтожен, а вместо разбитых окон — фанерные щиты.

Филармония после атаки

Одесская областная филармония — жемчужина архитектуры, которая более века принимала мировых звезд музыки, получила значительные повреждения. Сейчас здание стоит с выбитыми окнами. Также разрушены декоративные элементы и обломки внутри концертного зала.

Пострадало 19 памятников архитектуры из-за обстрела

По официальным данным, в результате последней атаки повреждено более 20 зданий в центре города, в том числе 19 — это исторические памятники, жилые дома и учреждения культуры. Также частично разрушены фасады XIX-XX века, которые имеют архитектурную ценность.

Выбито сотню окон

Всего в Одессе зафиксировано около 100 поврежденных окон только в двух ключевых зданиях. Сейчас власти и волонтеры уже закрывают поврежденные окна, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Архитекторы оценивают масштабы ущерба и разрабатывают план реставрации. В свою очередь ЮНЕСКО выразило обеспокоенность и может присоединиться к восстановлению культурных памятников. Ведь в результате атаки серьезные повреждения получили по меньшей мере два культурных здания, которые находятся под охраной Конвенции организации.

"Наша команда уже работает над оперативной документацией нанесенного ущерба и совместно с украинскими властями определяет первоочередные меры реагирования", — говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Напомним, в Одесской ОВА показали, как выглядят с высоты последствия российского обстрела. Здание отеля пробито насквозь. Также в момент баллистического удара в городе находились норвежские дипломаты.