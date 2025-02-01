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Норвегія підтвердила обстріл дипломатів у Одесі

1 лютого 2025 16:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Норвегія підтвердила, що її дипломати потрапили під російський обстріл в Одесі
Зруйнований в Одесі готель. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Норвезькі дипломати опинилися під російським обстрілом в Одесі, коли балістична ракета влучила в будівлю готелю. На щастя, всі представники посольства залишилися живими та неушкодженими.

Про це МЗС Норвегії повідомило в коментарі інформагентству NRK.

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Повідомлення від видання. Фото: скриншот

Дипломати під обстрілом

У коментарі виданню, Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило, що співробітники норвезького посольства були в епіцентрі російської атаки в Одесі 31 січня. За їхньою інформацією всі дипломати залишилися живими та не зазнали травм.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні ввечері в Одесі стався великий напад на територію, де знаходився персонал посольства Норвегії. У них добре здоров’я", — цитують журналісти NRK слова радника із комунікацій у Міністерстві закордонних справ Норвегії. 

Окрім цього, Норвегія засудила напад на дипломатичну місію і висловила занепокоєння з приводу безпеки своїх представників в Україні.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський у своєму повідомленні також повідомляв, що серед постраждалих були норвезькі дипломати.

Нагадаємо, в Одеській ОВА показали, як виглядають з висоти наслідки вчорашнього обстрілу центру міста. Також Сергій Братчук заявив, що ворог свідомо обрав цю ціль.

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