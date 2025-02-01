Норвегія підтвердила, що її дипломати потрапили під російський обстріл в Одесі

Норвегія підтвердила обстріл дипломатів у Одесі
Норвезькі дипломати опинилися під російським обстрілом в Одесі, коли балістична ракета влучила в будівлю готелю. На щастя, всі представники посольства залишилися живими та неушкодженими.
Про це МЗС Норвегії повідомило в коментарі інформагентству NRK.
Дипломати під обстрілом
У коментарі виданню, Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило, що співробітники норвезького посольства були в епіцентрі російської атаки в Одесі 31 січня. За їхньою інформацією всі дипломати залишилися живими та не зазнали травм.
"Ми можемо підтвердити, що сьогодні ввечері в Одесі стався великий напад на територію, де знаходився персонал посольства Норвегії. У них добре здоров’я", — цитують журналісти NRK слова радника із комунікацій у Міністерстві закордонних справ Норвегії.
Окрім цього, Норвегія засудила напад на дипломатичну місію і висловила занепокоєння з приводу безпеки своїх представників в Україні.
Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський у своєму повідомленні також повідомляв, що серед постраждалих були норвезькі дипломати.
Нагадаємо, в Одеській ОВА показали, як виглядають з висоти наслідки вчорашнього обстрілу центру міста. Також Сергій Братчук заявив, що ворог свідомо обрав цю ціль.
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