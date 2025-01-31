Зеленський заявив, що норвезькі дипломати були в епіцентрі удару РФ по Одесі

Наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Увечері в п'ятницю, 31 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. В епіцентрі ворожого удару по місту — перебували норвезькі дипломати.

Про це у Telegram заявив президент України Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що ворожка атака було абсолютно свідомою. За попереднім даними, росіяни завдали удар балістикою.

"На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники", — написав Зеленський.

Він додав, що наразі зʼясовуються всі обставини удару і робиться все, щоб допомогти людям.

Зазначимо, наразі відомо, що постраждали три людини — дві жінки та один хлопець.

Раніше ми писали, що за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни спрямували на історичний центр Одеси три балістичні ракети. Наразі оцінюється рівень завданих руйнувань.

Також ми повідомляли, що Зеленський після атаки РФ по Одесі заявив, що збирається провести перемовини із США та ЄС щодо посилення ППО України.