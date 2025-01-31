Зеленский заявил, что норвежские дипломаты были в эпицентре удара РФ по Одессе

Последствия атаки РФ по Одессе. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вечером в пятницу, 31 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В эпицентре вражеского удара по городу — находились норвежские дипломаты.

Об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что вражеская атака было абсолютно сознательной. По предварительным данным, россияне нанесли удар баллистикой.

"К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители", — написал Зеленский.

Он добавил, что сейчас выясняются все обстоятельства удара и делается все, чтобы помочь людям.

Отметим, сейчас известно, что пострадали три человека — две женщины и один парень.

Ранее мы писали, что по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, россияне направили на исторический центр Одессы три баллистические ракеты. Сейчас оценивается уровень нанесенных разрушений.

Также мы сообщали, что Зеленский после атаки РФ по Одессе заявил, что собирается провести переговоры с США и ЕС по усилению ПВО Украины.