Олег Кіпер повідомив про наслідки удару по центру Одеси

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: скриншот

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські загарбники 31 січня спрямували на історичний центр Одеси три балістичні ракети. Наразі оцінюється рівень завданих руйнувань.

Про це Кіпер розповів у коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

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"Ворог направив на історичний центр Одеси три балістичні ракети", — повідомив Олег Кіпер.

Посадовець також зазначив, що ударом по історичному центру міста РФ відкрито показує свої наміри стріляти по цивільних людях.

"Зараз місце влучання оглядають. Наскільки серйозні руйнування — поки невідомо", — повідомив Кіпер.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники завдали удару по історичному центру Одеси. Внаслідок цього є руйнування і постраждалі.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по центру Одеси.