Олег Кипер сообщил о последствиях удара по центру Одессы

Глава Одесской ОГА Олег Кипер. Фото: скриншот

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российские захватчики 31 января направили на исторический центр Одессы три баллистические ракеты. Сейчас оценивается уровень нанесенных разрушений.

Об этом Кипер рассказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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"Враг направил на исторический центр Одессы три баллистические ракеты", — сообщил Олег Кипер.

Чиновник также отметил, что ударом по историческому центру города РФ открыто показывает свои намерения стрелять по гражданским людям.

"Сейчас место попадания осматривают. Насколько серьезные разрушения - пока неизвестно", — сообщил Кипер.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики нанесли удар по историческому центру Одессы. Вследствие этого есть разрушения и пострадавшие.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по центру Одессы.