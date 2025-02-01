Норвегия подтвердила, что ее дипломаты попали под российский обстрел в Одессе

Разрушенный в Одессе отель. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Норвежские дипломаты оказались под российским обстрелом в Одессе, когда баллистическая ракета попала в здание отеля. К счастью, все представители посольства остались живыми и невредимыми.

Об этом МИД Норвегии сообщил в комментарии информагентству NRK.

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Сообщение от издания. Фото: скриншот

Дипломаты под обстрелом

В комментарии изданию, Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило, что сотрудники норвежского посольства были в эпицентре российской атаки в Одессе 31 января. По их информации все дипломаты остались живы и не получили травм.

"Мы можем подтвердить, что сегодня вечером в Одессе произошло крупное нападение на территорию, где находился персонал посольства Норвегии. У них хорошее здоровье", — цитируют журналисты NRK слова советника по коммуникациям в Министерстве иностранных дел Норвегии.

Кроме этого, Норвегия осудила нападение на дипломатическую миссию и выразила обеспокоенность по поводу безопасности своих представителей в Украине.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении также сообщал, что среди пострадавших были норвежские дипломаты.

Напомним, в Одесской ОГА показали, как выглядят с высоты последствия вчерашнего обстрела центра города. Также Сергей Братчук заявил, что враг сознательно выбрал эту цель.