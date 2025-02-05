Російська атака на Одесу — постраждав музей Пушкіна

Вхід до музею. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Внаслідок удару по готелю "Брістоль" постраждала меморіальна будівля музею іноземних письменників, який донедавна був музеєм Пушкіну. Свого часу ця будівля була одним із перших готелів Одеси "Дю Норд", що належав Шарлю Сікару, купцю та близькому другу Дюка де Рішельє.

Наскільки сильно постраждав музей та коли він зможе знову повернутися до роботи, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Реорганізація музею Пушкіна

Офіційно музей Пушкіна припинив своє існування 1 січня 2025 року. Заклад розпочав роботу над реорганізацією в музей іноземних письменників, робота над яким так і не завершилась, адже через російську атаку її довелося відкласти на невизначений термін.

"Ми були майже на фінішній прямі, треба було лише зробити етикетки та все розмістити на стінах. Зараз працюємо над тим, щоб дуже швидко все зібрати та перевезти до літературного музею. Практично вирішили цю проблему", — розповіла завідувачка відділу "Музей "Іноземні письменники в Одесі" Алла Нірша.

Завідувачка відділу "Музей "Іноземні письменники в Одесі" Алла Нірша. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки

Внаслідок атаки серйозно постраждала сама будівля музею: вибиті всі вікна та двері, а стіни вкрилися тріщинами. Особливу небезпеку становить пошкоджена стіна готелю "Брістоль", яка нависає над дахом музею та може обвалитися в будь-який момент, спричинивши ще більші руйнування. Жертв вдалося уникнути, оскільки під час удару в приміщенні нікого не було.

"На момент ушкоджень в будівлі нікого не було, адже музей працює до 17:00, а подія трапилась увечері. На наше щастя, без жертв, охоронця ми не маємо, адже є автоматична сигналізація", — додала завідувачка музею.

Зруйнована стеля та вибиті вікна музею. Фото: Новини.LIVE

Розбите вікно внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE

Усі експонати музею залишилися неушкодженими, за винятком моделі пам’ятника Олександру Пушкіну, яка впала на підлогу, але серйозних пошкоджень не зазнала.

"Ми у швидкому режимі перевозимо та пакуємо експонати. Ця робота передбачає загортання та підпис усього, що у нас є. А потім в літературному музеї ми можемо розпочати експозицію, присвячену іноземним письменникам", — закінчила Алла Нірша.

Пошкоджені вікна. Фото: Новини.LIVE

Підготовлені люстри для перевезення. Фото: Новини.LIVE

За попередніми результатами комісії, музей потребує капітального ремонту. Однак коли саме будуть проведені всі необхідні роботи, поки ніхто сказати не може, втім як і про їхню вартість. Наразі необхідно скласти проєктно-кошторисну документацію, а вже потім складати бюджет. Таким чином, філія Одеського літературного музею буде закрита на невизначений період. Що ж до експонатів, то їх планується ставити в головному корпусі на Ланжеронівській.

Історична довідка

Олександр Пушкін неодноразово відвідував Одесу, що підтверджують дослідження біографів. Восени 1820 року він проїжджав через місто на шляху з Криму до Бессарабії. У березні наступного року затримався у готелі "Дю Норд", який належав купцю Шарлю Сікару.

Раніше ми писали, що у момент влучання у готель "Брістоль" там перебували норвезькі дипломати. А також в якому стані зараз знаходиться Одеська філармонія.