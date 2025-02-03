Стан Одеської філармонії після обстрілу – чи вдасться відновити?

Сцена Одеської філармонії. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Внаслідок удару по готелю Бристоль 31 січня постраждали близько 19 пам'яток архітектури, серед яких і одна з головних одеських пам'яток — обласна філармонія. Її будівлю було зведено ще далекого 1899 року за проєктом Бернардацці та спочатку призначалося для біржових торгів. Інтер'єри та екстер'єр були оформлені іменитими скульпторами, а за основу взяли Палаццо Дукале у Венеції. З 1946 року в цій будівлі почала звучати музика.

Наскільки сильно постраждала Одеська філармонія і коли зможе знову повернутися до роботи, дізналися журналісти Новини.LIVE.

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31 січня у великій залі Одеської філармонії мав відбутися великий симфонічний концерт — початок планували на 19:00. За збігом обставин захід перенесли, і в будівлі не було людей, інакше би не обійшлося без жертв.

“Нікого не було. Річ у тім, що у п'ятницю, коли це трапилося, о 19:00 мав бути концерт симфонічного оркестру. Але вдень вони сказали, що не встигають дорепетирувати, та попросили перенести концерт на перше число. У нас цей день був вільним, тому ми перенесли. Саме у п'ятницю був лише охоронець, який дивом залишився живим. Він пішов на огляд, тому це його врятувало”, — розповідає директорка Одеської обласної філармонії Галина Зіцер.

Директорка Одеської обласної філармонії Галина Зіцер. Фото: Новини.LIVE

Будівля знаходиться дуже близько до місця прильоту. Тому не дивно, що руйнування досить масштабні.

Наслідки руйнувань

Поки працівники філармонії з віниками в руках прибирають уламки скла та тиньку, наводячи в залі та приміщеннях порядок, фахівці намагаються оцінити збитки. Найбільше непокоять унікальні вітражні вікна філармонії, які датовані початком двадцятого століття та мають італійське походження. Частина з них були вибиті, ще частина перебувають у дуже плачевному стані.

"Страшно пошкоджені вітражі, датовані початком двадцятого століття. В Одесі дуже мало вітражних вікон, а це вітражне скло має італійське походження, де верхні частини займає скло з розписами, і їх дуже важко поновити. Ми з болем та жахом бачимо це скло вибитим на сцені філармонії", — зазначив реставратор Віктор Куранов.

Реставратор Віктор Куранов. Фото: Новини.LIVE

Вітражі можна поновити, але це досить важка робота. Обсяг ще точно не зрозумілий, поки що відбулась фотофіксація і відповідні звіти вже надіслані для подальшої оцінки.

"Наразі важко сказати, скільки коштів потрібно для реставрації, адже попереду складний демонтаж, консервація та підбір скла. Деякі види скла вже не виробляють. Можливо, навіть треба буде спеціально виготовляти деяке скло", — додав Віктор Куранов.

Огороджена сцена в Одеській філармонії. Фото: Новини.LIVE

На щастя, необхідні фахівці в Одесі є, але, оскільки дуже складна і копітка робота, на відновлення можуть піти роки.

Відновлення філармонії

Окрім вітражів, постраждала й сама будівля — по стінах пішли великі тріщини, а величезні автентичні двері вибуховою хвилею просто вирвало разом із коробкою.

"Порушення автентичності, портал вхідних дверей, вітражі та розкриття тріщин, що були раніше, з тріщинами ситуація змінилась. Філармонія знаходиться у стані протиаварійних робіт. Станом на зараз необхідно внести зміни, на підставі цього проводити роботи. Це буде етап докомплексної реставрації об'єкта", — розповіла начальниця управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації Олена Воробйова.

Начальниця управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА Олена Воробйова. Фото: Новини.LIVE

Наразі першочерговим є проведення робіт із консервації будівлі. На вулиці зима, і обіцяють мінусову температуру та дощі, що негативно позначиться на стінах.

"Будуть проведені заходи з консервації віконних прорізів, і це буде зроблено плівкою, фахівцями з реставрації. Це передбачає демонтаж та спеціальне пакування, консервацію вітражів та сортування вибитого скла. Ми вже готові були закривати віконні прорізі з вулиці, але через погодні умови не можемо провести ці роботи, тому що технічна безпеки не дозволяє працювати, коли йдуть опади. Ми плануємо роботу на завтра", — додала Олена Воробйова.

Розбиті вікна Одеської обласної філармонії Фото: Новини.LIVE

Як тільки будуть замкнені всі вікна в будівлю, знову дадуть тепло, і таким чином рятуватимуть стіни від вогкості. Якщо ж говорити про відновлення в цілому, то ще до обстрілу велися переговори з італійськими фахівцями. Вони мають розробити проєктно-кошторисну документацію на комплексну реставрацію будинку з відновленням залів, інтер'єрів, мозаїки. На цю мету виділялося 380 млн гривень.

Робота Одеської філармонії

Своєю чергою, колектив Одеської філармонії не сумує. Оскільки роботи з консервації будівлі розпочнуться вже завтра, перший концерт планується на 9 лютого.

"Ми працювали та будемо працювати, буквально днів десять або максимум два тижні для відновлення. Ми будемо робити вся для того, щоб працювати надалі. Декілька концертів вже скасовано, але дев'ятого числа цього місяця за планом очікуємо концерт. Я не можу гарантувати, що ми встигнемо привести до ладу будівлю. Якщо до цього часу встигнемо, то будемо працювати, якщо ні, то будемо скасовувати", — додала директорка Галина Зіцер.

Вибиті двері Одеської філармонії. Фото: Новини.LIVE

Для прискорення процесу відновлення будівлі буде відкрито спеціальний благодійний фонд. Багато іменитих артистів, які виступали на сцені Одеської філармонії, вже заявили, що хотіли б допомогти. Зараз додаткові гроші не завадять, тим більше що вже зрозуміло — необхідні мільйони гривень, щоб повернути колишню красу.