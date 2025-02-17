Науковці створюють 3D-модель одеських катакобм

Зйомки катакомб для створення моделі. Фото: Укрінформ

В Одесі науковці археологічного музею разом з фахівцями наукової лабораторії "Архаїка" проводять оцифрування катакомб Молдаванки. Усе для подальшого створення їх 3D-моделі.

Про це повідомляють журналісти Укрінформу.

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Наразі проводять відеозйомки під землею, які допомагають сформувати технологію роботи в печері в темряві, з тими технічними можливостями, які наразі є. Після завершення цього етапу роботи — науковці зможуть досліджувати підземні комунікації дистанційно. Крім того, фахівці наголошують, що оцифровка катакомб дасть змогу надалі виявити вплив обстрілів на підземні печери. А ще — зробе їх привабливішими для туристів.

"Створення віртуальної моделі катакомб – це крок до популяризації туристичного маршруту ними. Адже просто по фото важко зрозуміти що це таке. Неможливо осягнути велич цих лабіринтів. Коли людина подивиться 3D-модель, покрутить її, віртуально прогуляється — вона отримає більш чітке уявлення про цей підземний об’єкт", — каже екскурсовод по катакомбам Дмитро.

Масштаби досліджень

Катакомби Молдаванки розташовані під міськими кварталами у межах вулиць Розумовської, Комітетської, Степової, Мельницької та Балківської на глибині 15-25 метрів. Ділянка складається з більш як трьох десятків каменоломень, з'єднаних між собою у різний час, і є єдиним підземним лабіринтом. Протяжність комунікацій в цьому районі сягає близько 80 км. В лабіринтах приховані карстові печери та підземні озера.

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