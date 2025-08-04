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Головна Одеса Одеський оперний театр стане доступнішим — які нововведення

Одеський оперний театр стане доступнішим — які нововведення

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 17:00
Одеський оперний театр оцифрують - яким чином
Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі оцифрують приміщення справжнього символу міста — академічного театру Опери та балету. Завдяки цьому проєкту туристи зможуть відвідати установу з будь-якої точки світу.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Оцифрований оперний 

У серпні 2025 року в нашому місті стартував масштабний культурно-цифровий проєкт "Спадщина. Digital. Odesa Opera House". Він фінансується Українським культурним фондом та передбачає оцифрування будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету.

У межах першого етапу  реалізації проєкту вже здійснено:

  • лазерне 3D-сканування понад 1100 точок будівлі театру (включаючи фасади, балкони, сходи, службові приміщення),
  • створення понад 4000 високоякісних знімків деталей інтер’єру для 3D-моделювання,
  • панорамну зйомку та підготовку віртуального туру.

Виконавцем технічної частини проєкту стала львівська команда "Skeiron".

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Реалізація проєкту. Фото: Український культурний фонд
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Створення моделі. Фото: Український культурний фонд

Віртуальні екскурсії Оперним — яким чином

За допомогою оцифровки приміщень планують створити віртуальну екскурсію одеським Оперним театром. Це дозволить з будь-якої точки світу прогулятися символом нашого міста. Презентація результатів проєкту запланована на вересень 2025 року.

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Фахівець за роботою. Фото: Український культурний фонд

Нагадаємо, нещодавно ми писали про створення віртуальної моделі катакомб під нашим містом. А також про відреставровану дверь Одеського художнього музею.

Одеса театр Новини Одеси опера цифровізація
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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