Одеський оперний театр оцифрують - яким чином

Одеський оперний театр стане доступнішим — які нововведення
В Одесі оцифрують приміщення справжнього символу міста — академічного театру Опери та балету. Завдяки цьому проєкту туристи зможуть відвідати установу з будь-якої точки світу.
Про це повідомляє Одеська мерія.
Оцифрований оперний
У серпні 2025 року в нашому місті стартував масштабний культурно-цифровий проєкт "Спадщина. Digital. Odesa Opera House". Він фінансується Українським культурним фондом та передбачає оцифрування будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету.
У межах першого етапу реалізації проєкту вже здійснено:
- лазерне 3D-сканування понад 1100 точок будівлі театру (включаючи фасади, балкони, сходи, службові приміщення),
- створення понад 4000 високоякісних знімків деталей інтер’єру для 3D-моделювання,
- панорамну зйомку та підготовку віртуального туру.
Виконавцем технічної частини проєкту стала львівська команда "Skeiron".
Віртуальні екскурсії Оперним — яким чином
За допомогою оцифровки приміщень планують створити віртуальну екскурсію одеським Оперним театром. Це дозволить з будь-якої точки світу прогулятися символом нашого міста. Презентація результатів проєкту запланована на вересень 2025 року.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про створення віртуальної моделі катакомб під нашим містом. А також про відреставровану дверь Одеського художнього музею.
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