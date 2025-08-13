Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В порту Одессы отремонтируют причал — сколько потратят

В порту Одессы отремонтируют причал — сколько потратят

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 19:05
В порту Одессы отремонтируют причал за почти 540 миллионов - каким образом
Одесский порт. Фото иллюстративное: gmk.center

В Одесском морском порту готовят реконструкцию причала №7. Тендерной закупкой предусмотрено выделение почти 540 миллионов гривен на ремонтные работы, предложения от подрядчиков принимаются до 28 августа.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Реклама
Читайте также:

Ремонт причала

Администрация морских портов Украины объявила открытые торги на выполнение реконструкции причала №7 Одесского морского порта. Ожидаемая стоимость работ составляет 539 878 678 гривен. Предложения от участников будут приниматься до 28 августа, а аукцион запланирован на 29 число этого же месяца.

Сам ремонт должны завершить до 31 декабря 2027 года. Оплата предусмотрена в несколько этапов: до 30% стоимости — авансом, а остальные — после подписания актов выполненных работ.

None - фото 1
Тендерное предложение. Фото: скриншот с сайта Prozorro

Что должны сделать

Согласно условиям закупки, предполагается установка трубчатых свай под крановую рейку и разгрузочную платформу, возведение монолитных конструкций. Кроме того, подрядчик должен провести монтаж отбойных устройств и колесоотбойников, прокладку железнодорожных путей и установку системы электрохимической защиты. Также планируют обустройство ливневой канализации, засыпку балласта (для создания водоизоляционного слоя причала) и укладку покрытия.

Напомним, недавно мы писали о школьной столовой за 160 миллионов гривен. А также о том, что ремонт трассы Одесса-Рени подорожал на 12 миллионов.

Одесса ремонт тендер аукцион Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации