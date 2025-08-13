В порту Одессы отремонтируют причал за почти 540 миллионов - каким образом

Одесский порт. Фото иллюстративное: gmk.center

В Одесском морском порту готовят реконструкцию причала №7. Тендерной закупкой предусмотрено выделение почти 540 миллионов гривен на ремонтные работы, предложения от подрядчиков принимаются до 28 августа.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Ремонт причала

Администрация морских портов Украины объявила открытые торги на выполнение реконструкции причала №7 Одесского морского порта. Ожидаемая стоимость работ составляет 539 878 678 гривен. Предложения от участников будут приниматься до 28 августа, а аукцион запланирован на 29 число этого же месяца.

Сам ремонт должны завершить до 31 декабря 2027 года. Оплата предусмотрена в несколько этапов: до 30% стоимости — авансом, а остальные — после подписания актов выполненных работ.

Тендерное предложение. Фото: скриншот с сайта Prozorro

Что должны сделать

Согласно условиям закупки, предполагается установка трубчатых свай под крановую рейку и разгрузочную платформу, возведение монолитных конструкций. Кроме того, подрядчик должен провести монтаж отбойных устройств и колесоотбойников, прокладку железнодорожных путей и установку системы электрохимической защиты. Также планируют обустройство ливневой канализации, засыпку балласта (для создания водоизоляционного слоя причала) и укладку покрытия.

