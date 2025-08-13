В порту Одеси відремонтують причал за майже 540 мільйонів — яким чином

Одеський порт. Фото ілюстративне: gmk.center

В Одеському морському порту готують реконструкцію причалу №7. Тендерною закупівлею передбачено виділення майже 540 мільйонів гривень на ремонтні роботи, пропозиції від підрядників приймаються до 28 серпня.

Про це Новини.LIVE дізналися з системи електронних закупівель Prozorro.

Ремонт причалу

Адміністрація морських портів України оголосила відкриті торги на виконання реконструкції причалу №7 Одеського морського порту. Очікувана вартість робіт становить 539 878 678 гривень. Пропозиції від учасників прийматимуться до 28 серпня, а аукціон запланований на 29 число цього ж місяця.

Сам ремонт мають завершити до 31 грудня 2027 року. Оплата передбачена у кілька етапів: до 30% вартості — авансом, а решта — після підписання актів виконаних робіт.

Тендерна пропозиція. Фото: скриншот з сайту Prozorro

Що мають зробити

Згідно з умовами закупівлі, передбачається встановлення трубчастих паль під кранову рейку та розвантажувальну платформу, зведення монолітних конструкцій. Крім того, підрядник має провести монтаж відбійних пристроїв і колесовідбійників, прокладання залізничних колій та встановлення системи електрохімічного захисту. Також планують облаштування зливової каналізації, засипку баласту (для створення водоізоляційного шару причалу) та укладання покриття.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шкільну їдальню за 160 мільйонів гривень. А також про те, що ремонт траси Одеса-Рені здорожчав на 12 мільйонів.