Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В порту Одеси відремонтують причал — скільки витратять

В порту Одеси відремонтують причал — скільки витратять

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 19:05
В порту Одеси відремонтують причал за майже 540 мільйонів — яким чином
Одеський порт. Фото ілюстративне: gmk.center

В Одеському морському порту готують реконструкцію причалу №7. Тендерною закупівлею передбачено виділення майже 540 мільйонів гривень на ремонтні роботи, пропозиції від підрядників приймаються до 28 серпня.

Про це Новини.LIVE дізналися з системи електронних закупівель Prozorro.

Реклама
Читайте також:

Ремонт причалу

Адміністрація морських портів України оголосила відкриті торги на виконання  реконструкції причалу №7 Одеського морського порту. Очікувана вартість робіт становить 539 878 678 гривень. Пропозиції від учасників прийматимуться до 28 серпня, а аукціон запланований на 29 число цього ж місяця. 

Сам ремонт мають завершити до 31 грудня 2027 року. Оплата передбачена у кілька етапів: до 30% вартості — авансом, а решта — після підписання актів виконаних робіт.

None - фото 1
Тендерна пропозиція. Фото: скриншот з сайту Prozorro

Що мають зробити

Згідно з умовами закупівлі, передбачається встановлення трубчастих паль під кранову рейку та розвантажувальну платформу, зведення монолітних конструкцій. Крім того, підрядник має провести монтаж відбійних пристроїв і колесовідбійників, прокладання залізничних колій та встановлення системи електрохімічного захисту. Також планують облаштування зливової каналізації, засипку баласту (для створення водоізоляційного шару причалу) та укладання покриття. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шкільну їдальню за 160 мільйонів гривень. А також про те, що ремонт траси Одеса-Рені здорожчав на 12 мільйонів.

Одеса ремонт тендер аукціон Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації