Головна Одеса Майну екснардепа з Одеси шукають управителя — ціна питання

Майну екснардепа з Одеси шукають управителя — ціна питання

Дата публікації: 9 вересня 2025 18:46
Тендер на управління фітнес-клубом «Білий парус» в Одесі
Фасад фітнес-клубу в Одесі. Фото: скриншот із відео

АРМА оголосило тендер на управління заарештованим фітнес-клубом у центрі Одеси. Керуючий зможе розпоряджатися будівлею до 2030 року, але передати його третім особам не дозволять.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Деталі тендера

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс на вибір управителя заарештованого фітнес-клубу "Білий парус". Кінцевий термін подання пропозицій — 19 вересня, а аукціон відбудеться 22 вересня. Очікувана вартість послуг становить 300 тисяч гривень без ПДВ. Управитель матиме право використовувати будівлю у будь-якому виді господарської діяльності, яка не заборонена законодавством, та відповідатиме за її функціональне призначення. Однак передавати актив або дарувати третім особам він не зможе.

Кому належав фітнес-клуб

Фітнес-клуб був записаний на дружину колишнього проросійського політика Ігоря Маркова. З 2016 року власниця керує російською компанією, яка розробляє бортові системи для бойових вертольотів "Нічний мисливець" та Ми-35. У 2024 році суд ухвалив рішення про арешт цього прибуткового активу в Одесі.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі збудують майданчик для сміття біля моря. Також ми повідомляли, що у Миколаєві відновлять театр, в який влучила ракета.

 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
