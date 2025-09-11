Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Машины по завышенным ценам — тендер полиции охраны на Одесчине

Машины по завышенным ценам — тендер полиции охраны на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 21:00
Закупка Renault Express Одесса - цена выше рынка
Автомобиль Renault Express. Фото иллюстративное: AutoRIA

В Одесской области полиция охраны планирует купить три спецавтомобиля Renault Express 2025 года выпуска. За них хотят заплатить 3,5 млн грн, что существенно превышает рыночную стоимость. Подобную модель можно приобрести значительно дешевле.

Соответствующий тендер опубликовали в системе онлайн закупок Prozorro.

Реклама
Читайте также:

Завышенная цена

Полиция охраны в Одесской области объявила тендер на приобретение трех специализированных автомобилей Renault Express 2025 года выпуска (или их эквивалента) за 3,5 млн грн. Это составляет около $85,4 тыс. по текущему курсу. В то же время на рынке такая модель стоит около $20-25 тыс. за единицу. Таким образом, три машины можно было бы купить примерно за $60-75 тыс., что на $10-25 тыс. дешевле, чем предусмотрено в тендерной документации.

Одеса
Объявление тендера. Фото: скриншот

Условия тендера

Согласно условиям закупки, автомобили должны быть новыми, не ранее 2025 года выпуска, с дизельным двигателем объемом от 1,45 л и мощностью не менее 90 лошадиных сил, экостандартом не ниже EURO-6 и шестиступенчатой механической коробкой. В перечне оснащения - ABS, ESP, подушки безопасности, LED-ходовые огни, кондиционер, круиз-контроль, датчики света и подогрев зеркал. Также прописаны дополнительные требования: камера заднего вида, мультимедийная система, зимняя резина, комплект ковриков, антикоррозийная обработка и тонировка задних окон. Машины должны поставить до 31 октября 2025 года.

Напомним, мы писали, что АРМА объявило конкурс на выбор управляющего арестованного фитнес-клуба "Белый парус" в Одессе. Также мы сообщали, что в Одессе построят новую площадку для мусора.

Одесса тендер деньги Одесская область Новости Одессы закупки бюджет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации