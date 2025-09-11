Закупка Renault Express Одесса - цена выше рынка

Автомобиль Renault Express. Фото иллюстративное: AutoRIA

В Одесской области полиция охраны планирует купить три спецавтомобиля Renault Express 2025 года выпуска. За них хотят заплатить 3,5 млн грн, что существенно превышает рыночную стоимость. Подобную модель можно приобрести значительно дешевле.

Соответствующий тендер опубликовали в системе онлайн закупок Prozorro.

Реклама

Читайте также:

Завышенная цена

Полиция охраны в Одесской области объявила тендер на приобретение трех специализированных автомобилей Renault Express 2025 года выпуска (или их эквивалента) за 3,5 млн грн. Это составляет около $85,4 тыс. по текущему курсу. В то же время на рынке такая модель стоит около $20-25 тыс. за единицу. Таким образом, три машины можно было бы купить примерно за $60-75 тыс., что на $10-25 тыс. дешевле, чем предусмотрено в тендерной документации.

Объявление тендера. Фото: скриншот

Условия тендера

Согласно условиям закупки, автомобили должны быть новыми, не ранее 2025 года выпуска, с дизельным двигателем объемом от 1,45 л и мощностью не менее 90 лошадиных сил, экостандартом не ниже EURO-6 и шестиступенчатой механической коробкой. В перечне оснащения - ABS, ESP, подушки безопасности, LED-ходовые огни, кондиционер, круиз-контроль, датчики света и подогрев зеркал. Также прописаны дополнительные требования: камера заднего вида, мультимедийная система, зимняя резина, комплект ковриков, антикоррозийная обработка и тонировка задних окон. Машины должны поставить до 31 октября 2025 года.

Напомним, мы писали, что АРМА объявило конкурс на выбор управляющего арестованного фитнес-клуба "Белый парус" в Одессе. Также мы сообщали, что в Одессе построят новую площадку для мусора.