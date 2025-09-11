Відео
Машини за завищеними цінами — тендер поліції охорони на Одещині

Машини за завищеними цінами — тендер поліції охорони на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 21:00
Закупівля Renault Express Одеса — ціна вища за ринок
Автомобіль Renault Express. Фото ілюстративне: AutoRIA

В Одеській області поліція охорони планує купити три спецавтівки Renault Express 2025 року випуску. За них хочуть заплатити 3,5 млн грн, що суттєво перевищує ринкову вартість. Подібну модель можна придбати значно дешевше.

Відповідний тендер опублікували в системі онлайн закупівель Prozorro.

Читайте також:

Завищена ціна

Поліція охорони в Одеській області оголосила тендер на придбання трьох спеціалізованих автомобілів Renault Express 2025 року випуску (або їх еквівалента) за 3,5 млн грн. Це становить близько $85,4 тис. за поточним курсом. Водночас на ринку така модель коштує близько $20-25 тис. за одиницю. Таким чином, три машини можна було б купити приблизно за $60-75 тис., що на $10-25 тис. дешевше, ніж передбачено у тендерній документації.

Одеса
Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Умови тендеру

Згідно з умовами закупівлі, автомобілі повинні бути новими, не раніше 2025 року випуску, з дизельним двигуном об’ємом від 1,45 л і потужністю не менше 90 кінських сил, екостандартом не нижче EURO-6 та шестиступеневою механічною коробкою. У переліку оснащення — ABS, ESP, подушки безпеки, LED-ходові вогні, кондиціонер, круїз-контроль, датчики світла та підігрів дзеркал. Також прописано додаткові вимоги: камера заднього виду, мультимедійна система, зимова гума, комплект ковриків, антикорозійна обробка та тонування задніх вікон. Автівки мають поставити до 31 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, що АРМА оголосило конкурс на вибір управителя заарештованого фітнес-клубу "Білий парус" в Одесі. Також ми повідомляли, що в Одесі збудують новий майданчик для сміття.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
