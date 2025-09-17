Подземное укрытие для криминалистического центра построят в Одессе

Укрытие в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют возвести специализированное укрытие для сотрудников и посетителей экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел. Убежище будет рассчитано на сотню человек и обустроено всем необходимым для длительного пребывания. Стоимость строительства достигает более 10 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Что хотят сделать

Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД объявил тендер на строительство подземного укрытия. Хранилище должно вместить до 100 человек и обеспечить автономное водоснабжение, электричество и вентиляцию. Укрытие возведут из монолитного железобетона, оно будет интегрировано в территорию центра. Для маломобильных граждан предусмотрят специальный подъемник. Это один из первых масштабных проектов по строительству укрытия именно для нужд экспертов-криминалистов в Одессе.

Аукцион запланирован на 1 октября, ориентировочная стоимость проекта — 10,9 миллиона гривен. Завершить работы планируют до конца 2026 года. Закупка проходит в формате открытых торгов с особенностями: предложения будут принимать в течение семи дней, а по новым правилам, принятым во время военного положения, торги могут пройти и без электронного аукциона.

Тендер на строительство укрытия. Фото: скриншот з Prozorro

