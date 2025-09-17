Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе построят специальное укрытие за 11 млн. грн

В Одессе построят специальное укрытие за 11 млн. грн

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 10:57
Подземное укрытие для криминалистического центра построят в Одессе
Укрытие в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют возвести специализированное укрытие для сотрудников и посетителей экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел. Убежище будет рассчитано на сотню человек и обустроено всем необходимым для длительного пребывания. Стоимость строительства достигает более 10 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Реклама
Читайте также:

Что хотят сделать

Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД объявил тендер на строительство подземного укрытия. Хранилище должно вместить до 100 человек и обеспечить автономное водоснабжение, электричество и вентиляцию. Укрытие возведут из монолитного железобетона, оно будет интегрировано в территорию центра. Для маломобильных граждан предусмотрят специальный подъемник. Это один из первых масштабных проектов по строительству укрытия именно для нужд экспертов-криминалистов в Одессе.

Аукцион запланирован на 1 октября, ориентировочная стоимость проекта — 10,9 миллиона гривен. Завершить работы планируют до конца 2026 года. Закупка проходит в формате открытых торгов с особенностями: предложения будут принимать в течение семи дней, а по новым правилам, принятым во время военного положения, торги могут пройти и без электронного аукциона.

Одеса
Тендер на строительство укрытия. Фото: скриншот з Prozorro

Напомним, мы писали, что в Одессе отремонтируют поврежденную при атаке поликлинику. Также мы писали, что в Одесской области отремонтируют пункты пропуска с Молдовой.

 

Одесса тендер ProZorro Одесская область Новости Одессы укрытия
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации