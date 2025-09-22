Відео
Головна Одеса В Одесі може з'явитися метро — коли саме

В Одесі може з'явитися метро — коли саме

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 10:21
Петиція за метро в Одесі: що відомо про проєкт
Люди на станції метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі з’явилась петиція із проханням побудувати метро. Автор пропонує почати будівництво після завершення війни та стверджує, що є план метро, який уже включений до Генплану міста. Однак підтримали ідею мало одеситів.

Відповідна петиція з’явилася на платформі "Соціально-активний громадянин".

Деталі петиції

Петицію подано з думкою, що метро допоможе Одесі розвантажити транспорт, особливо в центральній частині. Ідея — реалізувати проєкт "після завершення війни", щоб інфраструктура була безпечною й фінансово обґрунтованою. Попри наявність вказівки в Генплані міста на метро, наразі немає жодного офіційного проєкту з будівництва або затверджених бюджетів. Петиція — поки що попередній крок, який має показати, наскільки громадяни міста зацікавлені в такій масштабній зміни.

Автор розмістив петицію ще в липні цього року. Станом на сьогодні голосів — 98 із 1000. Якщо накопичать необхідну кількість, петиція передається на розгляд мерії чи відповідальним інстанціям.

Що відомо про метро в Одесі

Ідея метро в Одесі виникла ще у 1960-х роках, а в 1980-х інститут "Ленметрогіпротранс" навіть розробив проєкт першої лінії, яка мала з’єднати північ міста з центром та залізничним вокзалом. У 1989 році його внесли до Генплану, однак через розпад СРСР та брак коштів будівництво так і не почалося. Сьогодні метро й далі згадується в міському плануванні, але реальних робіт не ведуть, а серед можливих альтернатив розглядають легке метро, естакадні маршрути чи швидкісний трамвай.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі триває ремонт аварійного колектора. Також ми писали, що в Одесі збудують спеціальне укриття для МВС.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
