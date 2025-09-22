Видео
Главная Одесса Строительство метро в Одессе после войны — что думают одесситы

Строительство метро в Одессе после войны — что думают одесситы

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 19:46
Возможно ли строительство метро в Одессе и что мешает реализовать проект
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

В Одессе снова заговорили о метро. На платформе "Социально-активный гражданин" появилась петиция с просьбой начать его строительство после завершения войны. Автор документа убеждает: идея давно внесена в Генплан города и поможет решить транспортные проблемы. Однако поддержали инициативу пока лишь несколько десятков человек — до необходимой тысячи голосов еще далеко.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, действительно ли городу нужно метро и как они относятся к этой перспективе.

Метро в Одессе

Идея строительства метро в Одессе возникает уже не первое десятилетие. Город, который постоянно разрастается, сталкивается с транспортными пробками, особенно в часы пик. В то же время одесситы хорошо понимают специфику Южной Пальмиры: катакомбы, исторический центр и особый рельеф накладывают серьезные ограничения. Поэтому мнения жителей о возможности и целесообразности метро в Одессе разделились.

"Насколько мне лично известно, здесь трудно построить метро, потому что много катакомб. Так что я думаю, что, может, и не нужно рисковать. Но нужно что-то такое, как в Киеве, есть дорога над Днепром, она открыта. И можно такую сделать из порта на поселок Котовского", — говорит Елена.

Одеситка Олена про метро
Одесситка Елена о мосте над морем. Фото: Новини.LIVE

С одной стороны, есть понимание проблемы катакомб, которые делают подземное строительство сложным и рискованным. С другой — люди ищут альтернативы: надземные ветки или эстакады. Это свидетельствует о желании найти баланс между техническими ограничениями и потребностью в быстром транспорте.

"Если не нарушать красоту города, именно исторического центра, то, возможно, нужно. Где-то в новых микрорайонах, не в центре. А пока нас удовлетворяет трамвай №7 — в любую точку Одессы доставит", — объясняет Людмила.

Місцева жителька Людмила про громадський транспорт
Местная жительница Людмила об общественном транспорте. Фото: Новини.LIVE

Одесские катакомбы

Для многих жителей важным аргументом становится сохранение исторической части Одессы. Люди не хотят, чтобы подземное строительство повредило архитектурное наследие. Это подтверждает, что одесситы готовы к изменениям только там, где это не разрушает аутентичности города.

"Мы же на катакомбах стоим. Пусть оно так и будет. Где-то в новых районах, может быть. А здесь, в центре, ни в коем случае", — убеждена Лидия.

Одеситка Лідія про катакомби
Одесситка Лидия о катакомбах. Фото: Новини.LIVE

С другой стороны, Одесситы уже приспособились к существующей транспортной системе, хоть она и не всегда удобна. Многие сомневаются, стоит ли вообще менять то, к чему горожане привыкали десятилетиями.

"Не знаю, во-первых, у нас катакомбы. А с другой стороны, привыкли и без метро как-то. Может, оно и удобно, но не знаю, нужно ли", — рассуждает Анна.

Одесика Анна про метро в Одесі
Одесситка Анна о метро в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Общественный транспорт в Одессе

Многие одесситы уже пользуются машиной как основным транспортом. Для них вопрос метро вообще не является насущным. Автомобиль обеспечивает мобильность, и поэтому инфраструктурные проблемы общественного транспорта их затрагивают меньше.

"Одесса  она атмосферная и колоритная. Но я считаю, что это сложный вопрос. Может, потому что я перемещаюсь на авто. Поэтому мне так комфортно", — делится Наталья.

Місцева жителька Наталія про атмосферу міста
Местная жительница Наталья об атмосфере города. Фото: Новини.LIVE

Из ответов одесситов становится понятно, что вопрос метро — не только технический, но и эмоциональный. Одни видят в нем путь к современности, другие — угрозу уникальности города. Катакомбы, исторический центр и привычка жить без подземки создают дополнительный барьер для изменений.

Одесский метрополитен

В Одессе о метро говорят уже более полувека, но дальше планов дело так и не пошло. Впервые идею озвучили в 60-х годах, а серьезно обсуждать начали в 70-х, когда население города приближалось к миллиону. Тогда появились первые проекты — "осевая" линия должна была бы соединить центр с крупными спальными районами. В середине 80-х институт "Ленметрогипротранс" даже разработал детальную планировку, однако из-за политических решений Одессу вычеркнули из списка городов, которые получат метро.

Схема метрополітену в Одесі
Схема метрополитена в Одессе. Фото: metro.od.ua

В 90-х тема фактически исчезла, зато в конце десятилетия и в начале 2000-х появились альтернативные проекты — монорельс, "легкое метро", даже канатная дорога. Но ни одна из идей не получила развития: не хватало денег, инвесторов и поддержки власти. В генпланах города до сих пор фигурируют две линии скоростного транспорта, однако их строительство так и не стартовало. Сегодня все работы по проектированию заморожены. Главные преграды остаются неизменными: сложная геология с катакомбами под городом, колоссальная стоимость и отсутствие реального финансирования. Поэтому метро в Одессе так и осталось мечтой, которую время от времени вспоминают в планах, но которая ни разу не приблизилась к воплощению.

Ранее мы писали о том, на чем экономят Одесситы сегодня. А также о том, что в Одессе планируют построить подземное укрытие за 11 млн гривен.

Одесса метро опрос строительство Новости Одессы люди
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
