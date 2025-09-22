Чи можливе будівництво метро в Одесі та що заважає реалізувати проєкт

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

В Одесі знову заговорили про метро. На платформі "Соціально-активний громадянин" з’явилася петиція з проханням розпочати його будівництво після завершення війни. Автор документа переконує: ідея давно внесена до Генплану міста і допоможе розв'язувати транспортні проблеми. Однак підтримали ініціативу поки що лише кілька десятків людей — до необхідної тисячі голосів ще далеко.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи справді місту потрібне метро і як вони ставляться до цієї перспективи.

Метро в Одесі

Ідея будівництва метро в Одесі виникає вже не перше десятиліття. Місто, яке постійно розростається, стикається з транспортними заторами, особливо в години пік. Водночас одесити добре розуміють специфіку Південної Пальміри: катакомби, історичний центр та особливий рельєф накладають серйозні обмеження. Тому думки жителів про можливість і доцільність метро в Одесі розділилися.

"Наскільки мені особисто відомо, тут важко збудувати метро, бо багато катакомб. Тому я думаю, що, може, і не потрібно ризикувати. Але потрібно щось таке, як у Києві, є дорога над Дніпром, вона відкрита. І можна таку зробити з порту і на селище Котовського", — каже Олена.

Одеситка Олена про міст над морем. Фото: Новини.LIVE

З одного боку, є розуміння проблеми катакомб, які роблять підземне будівництво складним і ризикованим. З іншого — люди шукають альтернативи: надземні гілки чи естакади. Це свідчить про бажання знайти баланс між технічними обмеженнями та потребою у швидкому транспорті.

"Якщо не порушувати красу міста, саме історичного центру, то, можливо, і потрібно. Десь в нових мікрорайонах, не в центрі. А поки нас задовольняє трамвай №7 — до будь-якої точки Одеси доставить", — пояснює Людмила.

Місцева жителька Людмила про громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE

Одеські катакомби

Для багатьох мешканців важливим аргументом стає збереження історичної частини Одеси. Люди не хочуть, аби підземне будівництво пошкодило архітектурну спадщину. Це підтверджує, що одесити готові до змін лише там, де це не руйнує автентичності міста.

"Ми ж на катакомбах стоїмо. Нехай воно так і буде. Десь в нових районах, може бути. А тут, в центрі, ні в якому разі", — переконана Лідія.

Одеситка Лідія про катакомби. Фото: Новини.LIVE

З іншого боку, Одесити вже пристосувалися до наявної транспортної системи, хоч вона і не завжди зручна. Багато хто сумнівається, чи взагалі варто змінювати те, до чого містяни звикали десятиліттями.

"Не знаю, по перше у нас катакомби. А з іншого боку, звикли й без метро якось. Може, воно і зручно, але не знаю, чи потрібно", — розмірковує Анна.

Одеситка Анна про метро в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Громадський транспорт в Одесі

Чимало одеситів вже користуються машиною як основним транспортом. Для них питання метро взагалі не є нагальним. Автомобіль забезпечує мобільність, і тому інфраструктурні проблеми громадського транспорту їх зачіпають менше.

"Одеса — вона атмосферна та колоритна. Але я вважаю, що це складне питання. Може, тому, що я переміщаюсь на авто. Тому мені так комфортно", — ділиться Наталія.

Місцева жителька Наталія про атмосферу міста. Фото: Новини.LIVE

З відповідей одеситів стає зрозуміло, що питання метро — не лише технічне, а й емоційне. Одні бачать у ньому шлях до сучасності, інші — загрозу унікальності міста. Катакомби, історичний центр і звичка жити без підземки створюють додатковий бар’єр для змін.

Одеський метрополітен

В Одесі про метро говорять уже понад пів століття, але далі планів справа так і не пішла. Вперше ідею озвучили у 60-х роках, а серйозно обговорювати почали у 70-х, коли населення міста наближалося до мільйона. Тоді ж з’явилися перші проєкти — "осьова" лінія мала б з’єднати центр із великими спальними районами. У середині 80-х інститут "Ленметрогіпротранс" навіть розробив детальне планування, однак через політичні рішення Одесу викреслили зі списку міст, які отримають метро.

Схема метрополітену в Одесі. Фото: metro.od.ua

У 90-х тема фактично зникла, натомість наприкінці десятиліття та на початку 2000-х з’явилися альтернативні проєкти — монорейка, "легке метро", навіть канатна дорога. Але жодна з ідей не отримала розвитку: бракувало грошей, інвесторів та підтримки влади. У генпланах міста й досі фігурують дві лінії швидкісного транспорту, однак їхнє будівництво так і не стартувало. Сьогодні всі роботи з проєктування заморожені. Головні перепони лишаються незмінними: складна геологія з катакомбами під містом, колосальна вартість та відсутність реального фінансування. Тож метро в Одесі так і залишилося мрією, яку час від часу згадують у планах, але яка жодного разу не наблизилася до втілення.

