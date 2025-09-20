Відео
Україна
Чи вистачає одеситам заробітної плати — на чому економлять

Чи вистачає одеситам заробітної плати — на чому економлять

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 06:33
Чи вистачає зарплат одеситам у 2025 році — як змінюється рівень життя
Люди розраховуються на базарі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зарплата чи пенсія — головний показник того, наскільки впевнено люди почуваються у повсякденному житті. Хтось говорить про відносний комфорт, можливість відкладати й навіть витрачати без обмежень. Для інших — кожна копійка має значення, а економія стає нормою.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи вистачає їм їхніх доходів сьогодні й чи доводиться відмовляти собі у забаганках.

Читайте також:

Хороша заробітна плата 

Для частини опитаних зарплатня покриває всі основні потреби. Вони можуть дозволити собі покупки, іноді навіть відкласти гроші на майбутнє. Люди свідомо намагаються не витрачати все відразу, а створювати "подушку безпеки" на майбутнє. Це говорить про настанову не лише жити сьогоднішнім днем, а й планувати завтра.

"Так, вистачає. Можливо, в чомусь економимо, щоб просто відкласти. Потрібно відкладати 20% і більше від зарплати періодично, на майбутнє", — каже Іван.

Одесит Іван про фінансову подушку
Одесит Іван про фінансову подушку. Фото: Новини.LIVE

Схожу позицію висловлюють і ті, хто живе самостійно й не має значних додаткових витрат. Для них зарплатня виглядає достатньою, аби покривати базові потреби. Однак варто з’явитися додатковим витратам — і баланс одразу відчуває напругу. Тобто фінансова впевненість залишається відносною і залежить від обставин. 

"Доволі так, зарплатні достатньо. Щодо заощаджень, ну це залежно від того, що деколи хтось мене попросить допомогти, тоді так. А загалом, якщо я сам по собі, то не відчуваю дискомфорт", — зазначає Ярослав.

Місцевий житель Ярослав про фінанси
Місцевий житель Ярослав про фінанси. Фото: Новини.LIVE

Грошей вистачає

Зовсім інша картина у тих, хто не бачить сенсу економити. Для таких людей гроші — це ресурс, який потрібно витрачати без вагань. Вони не відкладають, не планують і не шукають компромісів у щоденних витратах. У таких відповідях звучить легкість і навіть певна безтурботність. Це формує різкий контраст із більшістю респондентів, які все ж говорять про обмеження.

"Так, вистачає. Ні, не економлю. У мене гроші з'являються, і мені треба їх витратити постійно. Я не економлю, тому що на все вистачає постійно", — усміхається Мар’яна.

Одеситка Маряна про гроші
Одеситка Мар’яна про витрати. Фото: Новини.LIVE

Доводиться заощаджувати

Водночас більшість відповідей демонструють іншу реальність. Для багатьох одеситів зарплати вистачає лише умовно, і доводиться зважати на кожну покупку. Особливо це відчутно у великих сім’ях, де одночасно є потреба в ремонті, витратах на дітей та побутових речах. Тут економія вже не вибір, а необхідність. Вона стосується всього — від продуктів до відпочинку.

"Стараємось все планувати, але по-різному, доводиться також економити. Коли продукти, коли речі, коли відпочинок. Все залежить від бажань, можливостей та планів. Будинок великий, ремонти, діти-підлітки. Це великі кошти", — ділиться Анастасія.

Місцева жителька Анастасія про витрати у великій сімї
Місцева жителька Анастасія про витрати у великій сім'ї. Фото: Новини.LIVE

Ще більш критично виглядає ситуація у тих, хто прямо каже: зарплатні бракує. Вони змушені економити буквально на всьому, а витрати на продукти стають болючим питанням. 

"На всьому економимо. Ну, комунальні тут нема варіанту економити, треба платити, а на продуктах — так. Думаю, що можна було б більше витрачати. А ще хочеться більше зарплатні", — зізнається Анастасія.

Місцева жителька Анастасія про економію
Місцева жителька Анастасія про економію. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з пенсіонерами

Особливу групу становлять пенсіонери. Для них питання виживання стоїть найбільш гостро. Адже їхні доходи обмежені пенсіями, а ціни зростають швидше, ніж будь-які державні виплати. В результаті економія перетворюється на єдиний спосіб протриматися. Це означає відмову від більшості речей, які могли б зробити життя комфортнішим.

"У мене нема зарплатні, у мене пенсія. Економлю на всьому. Комунальні, продукти й все, більше ні на що не вистачає", — зазначає Олена.

Пенсіонерка Олена про брак коштів
Одеситка Олена про брак коштів. Фото: Новини.LIVE

Відповіді одеситів показують чіткий зріз настроїв. Одні відчувають фінансову стабільність і навіть дозволяють собі не рахувати витрат. Інші змушені постійно обмежуватися й економити на базових речах. Та спільним для всіх залишається одне: бажання впевненості у завтрашньому дні. Бо зарплата для когось — це можливість відкласти, а для інших — щоденна боротьба за баланс у сімейному бюджеті.

Раніше ми писали, що ціни на продукти в Одесі зростають, які товари містяни вже не можуть собі дозволити. А також про те, що, на думку одеситів, варто зробити вже сьогодні задля перемоги

комунальні послуги Одеса продукти гроші опитування Новини Одеси зарплатня люди
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
