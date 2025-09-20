Хватает ли зарплат одесситам в 2025 году - как меняется уровень жизни

Люди рассчитываются на базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Зарплата или пенсия — главный показатель того, насколько уверенно люди чувствуют себя в повседневной жизни. Кто-то говорит об относительном комфорте, возможности откладывать и даже тратить без ограничений. Для других — каждая копейка имеет значение, а экономия становится нормой.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, хватает ли им их доходов сегодня и приходится ли отказывать себе в прихотях.

Хорошая заработная плата

Для части опрошенных зарплата покрывает все основные потребности. Они могут позволить себе покупки, иногда даже отложить деньги на будущее. Люди сознательно стараются не тратить все сразу, а создавать "подушку безопасности" на будущее. Это говорит об установке не только жить сегодняшним днем, но и планировать завтра.

"Так, хватает. Возможно, в чем-то экономим, чтобы просто отложить. Нужно откладывать 20% и более от зарплаты периодически, на будущее", — говорит Иван.

Одессит Иван о финансовой подушке. Фото: Новини.LIVE

Похожую позицию высказывают и те, кто живет самостоятельно и не имеет значительных дополнительных расходов. Для них зарплата выглядит достаточной, чтобы покрывать базовые потребности. Однако стоит появиться дополнительным расходам — и баланс сразу чувствует напряжение. То есть финансовая уверенность остается относительной и зависит от обстоятельств.

"Ну да, зарплаты достаточно. Что касается сбережений, ну это в зависимости от того, что иногда кто-то меня попросит помочь, тогда да. В целом, если я сам по себе, то не чувствую дискомфорт", — отмечает Ярослав.

Местный житель Ярослав о финансах. Фото: Новини.LIVE

Денег хватает

Совсем другая картина у тех, кто не видит смысла экономить. Для таких людей деньги — это ресурс, который нужно тратить без колебаний. Они не откладывают, не планируют и не ищут компромиссов в ежедневных тратах. В таких ответах звучит легкость и даже определенная беззаботность. Это формирует резкий контраст с большинством респондентов, которые все же говорят об ограничениях.

"Да, хватает. Нет, не экономлю. У меня деньги появляются, и мне надо их потратить постоянно. Я не экономлю, потому что на все хватает постоянно", — улыбается Марьяна.

Одесситка Марьяна о расходах. Фото: Новини.LIVE

Приходится экономить

В то же время большинство ответов демонстрируют другую реальность. Для многих одесситов зарплаты хватает лишь условно и приходится считаться с каждой покупкой. Особенно это ощутимо в больших семьях, где одновременно есть потребность в ремонте, расходах на детей и бытовых вещах. Здесь экономия уже не выбор, а необходимость. Она касается всего — от продуктов до отдыха.

"Стараемся все планировать, но по-разному, приходится также экономить. Когда продукты, когда вещи, когда отдых. Все зависит от желаний, возможностей и планов. Дом большой, ремонты, дети-подростки. Это большие средства", — делится Анастасия.

Местная жительница Анастасия о расходах в большой семье. Фото: Новини.LIVE

Еще более критично выглядит ситуация у тех, кто прямо говорит: зарплаты не хватает. Они вынуждены экономить буквально на всем, а расходы на продукты становятся болезненным вопросом.

"На всем экономим. Ну, коммунальные здесь нет варианта экономить, надо платить, а на продуктах — да. Думаю, что можно было бы больше тратить. А еще хочется больше зарплаты", — признается Анастасия.

Местная жительница Анастасия об экономии. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с пенсионерами

Особую группу составляют пенсионеры. Для них вопрос выживания стоит наиболее остро. Ведь их доходы ограничены пенсиями, а цены растут быстрее, чем любые государственные выплаты. В результате экономия превращается в единственный способ продержаться. Это означает отказ от большинства вещей, которые могли бы сделать жизнь комфортнее.

"У меня нет зарплаты, у меня пенсия. Экономлю на всем. Коммунальные, продукты и все, больше ни на что не хватает", — отмечает Елена.

Одесситка Елена о нехватке средств. Фото: Новини.LIVE

Ответы одесситов показывают четкий срез настроений. Одни чувствуют финансовую стабильность и даже позволяют себе не считать расходы. Другие вынуждены постоянно ограничиваться и экономить на базовых вещах. Но общим для всех остается одно: желание уверенности в завтрашнем дне. Потому что зарплата для кого-то — это возможность отложить, а для других — ежедневная борьба за баланс в семейном бюджете.

