Цены на продукты в Одессе стремительно растут - что не могут себе купить одесситы

Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

Традиционно после окончания сезона сбора овощей цены на продукты питания ползут вверх. Уже сейчас эксперты прогнозируют рост стоимости в несколько раз из-за неурожая. При этом зарплаты и пенсии пока остаются на прежнем уровне. Таким образом, часть привычной нам продуктовой корзины становится многим недоступной.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, какие продукты сегодня стали для них недосягаемыми и должно ли государство вмешиваться в ценовую политику.

Реклама

Читайте также:

Доступные продукты

Для части опрошенных нами одесситов поход в магазин не превратился в стресс. Они уверенно берут все необходимое и даже позволяют себе маленькие радости. Ценники не заставляют их считать каждую гривну или отказываться от привычных продуктов.

"В принципе, я покупаю то, что хочу. Могу зайти в магазин и взять то, что мне нравится, и не думаю, что на что-то не хватит. Да, может, не всегда покупаю самое дорогое, но выбор у меня есть, и это главное", — говорит Татьяна.

Одесситка Татьяна рассказывает о ценах на продукты. Фото: Новини.LIVE

В то же время даже те, кто в целом чувствуют себя свободно, признают: деликатесы остаются вне ежедневного рациона. Люди могут купить мясо, рыбу, овощи, но черную икру или другие "символы роскоши" оставляют только на отдельные случаи.

"Ой, видимо, черную икру не могу себе купить. Рыба, мясо — все мы себе позволяем, все у нас есть. А вот икры нет. Это уже роскошь, которую на каждый день не купишь, но в целом я не могу сказать, что мне чего-то сильно не хватает", — говорит Елена.

Туристка Елена о том, что может себе позволить. Фото: Новини.LIVE

Приходится экономить

Совсем другую картину рисуют люди, для которых поход в магазин стал ежедневным вызовом. Здесь уже речь идет не о деликатесах, а о базовых вещах — мясе, рыбе, фруктах. Для многих это стало роскошью, которую они могут позволить себе лишь изредка. Пенсии или зарплаты часто не выдерживают сравнения с ценниками, и люди откровенно признаются, что вынуждены ограничивать свои потребности.

"Многое мы не можем себе позволить. И мясо, и рыбу мы не можем себе позволить, ту, которую мы бы хотели. Не можем позволить себе и фрукты. Вы знаете, какие цены сейчас и на фрукты, и на все. Так что мы, пенсионеры, незащищенная категория. Пенсия маленькая, расходы растут, и приходится отказывать себе даже в простых вещах", — рассказывает Светлана.

Одесситка Светлана о маленьких пенсиях. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто вообще не смотрит на полки с дорогими продуктами. Они говорят: если сразу понятно, что это не по карману, лучше не тратить время и не расстраиваться. Это тоже способ адаптации к новой реальности: игнорировать то, что не можешь позволить, и брать только доступное.

"На эти дорогие цены какой смысл смотреть? Если я уже знаю, что это не для меня. Я даже полки с такими товарами обхожу стороной, потому что зачем расстраиваться? Есть продукты проще и доступнее — вот ими и ограничиваемся", — отвечает Надежда.

Местная жительница Надежда о ценах на продукты, фото: Новини.LIVE

Госрегулирование цен

Отдельная тема — роль государства. Люди понимают: рынок сам по себе вряд ли сможет урегулировать все колебания. Однако и полный контроль не воспринимают положительно. Говорят о "золотой середине" — чтобы не диктовать жестко, но и не оставлять людей один на один с ценами, которые растут быстрее доходов.

"Я думаю, что государство должно контролировать цены. Но, пожалуй, в пределах разумного, учитывая экономические показатели. И, конечно, уровень жизни нашего населения, чтобы люди могли позволить себе больше. Потому что сейчас бывает так, что даже на простые вещи денег не хватает", — говорит Виктория.

Одесситка Виктория о госрегулировании цен в Украине. Фото: Новини.LIVE

Ответы одесситов показывают контраст: одни живут в относительном комфорте и позволяют себе все необходимое, другие вынуждены отказываться даже от привычных вещей. Но общим для всех остается запрос на предсказуемость. Люди хотят знать, что базовые продукты всегда будут доступными, а государственные решения — взвешенными и ощутимыми в каждом чеке.

Ранее мы писали о том, сколько стоит отдых в Одессе, а также о том, что происходит с ценами в супермаркетах в Одессе.