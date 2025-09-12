Скільки коштує 2 дні відпочинку в Одесі -: підрахунок витрат

Вулиця Дерибасівська в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Подорож до Одеси може виявитися не такою дешевою, як здається. За декілька днів туристи готові віддати по декілька десятків тисяч на відпочинок. Зазвичай витрати йдуть на дорогу, харчування, розваги та покупки та проживання.

Відео з оглядом цін на відпочинок з'явилося у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує

Житель Житомира вирішив провести два дні в Одесі з држиною й підрахував, скільки це йому коштувало. На дорогу пішло понад 6 тисяч гривень лише на пальне. По дорозі подорожуючі двічі харчувалися — ще 1,5 тисячі гривень. Приїхавши до Одеси, чоловік одразу оплатив штрафи за порушення ПДР — 1727 гривень. Наступного дня вони відвідали басейн, вхід в який коштував 800 гривень, а за їжу та напої там заплатили ще 2535 гривень.

Увечері пара поїла чебуреки, батат і випила пива на 700 гривень, а потім подивилася шоу зі зміями за 300 гривень. Додатково довелося витратити 890 гривень на ліки й продукти. На другий день відвідали торговельний центр, де купили подарунки друзям на новосілля на 2224 гривні, а також дрібні покупки — від кави до захисного скла для телефонів і одяг дружині, що разом склало ще 1600 гривень. Вечеря в ресторані обійшлася у 1931 гривню.

Загалом два дні відпочинку коштували 21 471 гривню. І це без урахування вартості житла, адже туристи жили у друзів. Якби довелося платити за готель, витрати зросли б щонайменше на половину.

Нагадаємо, ми писали, що стандартний номер в одеському готелі "Немо" коштує 16 тисяч гривень. Також ми повідомляли, що в Грибівці знизили ціни на відпочинок.