Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Два дні в Одесі — скільки коштує відпочинок без житла

Два дні в Одесі — скільки коштує відпочинок без житла

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 12:24
Скільки коштує 2 дні відпочинку в Одесі -: підрахунок витрат
Вулиця Дерибасівська в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Подорож до Одеси може виявитися не такою дешевою, як здається. За декілька днів туристи готові віддати по декілька десятків тисяч на відпочинок. Зазвичай витрати йдуть на дорогу, харчування, розваги та покупки та проживання.

Відео з оглядом цін на відпочинок з'явилося у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує

Житель Житомира вирішив провести два дні в Одесі з држиною й підрахував, скільки це йому коштувало. На дорогу пішло понад 6 тисяч гривень лише на пальне. По дорозі подорожуючі двічі харчувалися — ще 1,5 тисячі гривень. Приїхавши до Одеси, чоловік одразу оплатив штрафи за порушення ПДР — 1727 гривень. Наступного дня вони відвідали басейн, вхід в який коштував 800 гривень, а за їжу та напої там заплатили ще 2535 гривень.

Увечері пара поїла чебуреки, батат і випила пива на 700 гривень, а потім подивилася шоу зі зміями за 300 гривень. Додатково довелося витратити 890 гривень на ліки й продукти. На другий день відвідали торговельний центр, де купили подарунки друзям на новосілля на 2224 гривні, а також дрібні покупки — від кави до захисного скла для телефонів і одяг дружині, що разом склало ще 1600 гривень. Вечеря в ресторані обійшлася у 1931 гривню.

Загалом два дні відпочинку коштували 21 471 гривню. І це без урахування вартості житла, адже туристи жили у друзів. Якби довелося платити за готель, витрати зросли б щонайменше на половину.

Нагадаємо, ми писали, що стандартний номер в одеському готелі "Немо" коштує 16 тисяч гривень. Також ми повідомляли, що в Грибівці знизили ціни на відпочинок.

Одеса туристи відпочинок Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації