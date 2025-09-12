Сколько стоит 2 дня отдыха в Одессе - подсчет расходов

Улица Дерибасовская в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Путешествие в Одессу может оказаться не таким дешевым, как кажется. За несколько дней туристы готовы отдать по несколько десятков тысяч на отдых. Обычно расходы идут на дорогу, питание, развлечения, покупки и проживание.

Видео с обзором цен на отдых появилось в соцсетях.

Житель Житомира решил провести два дня в Одессе с женой и подсчитал, сколько это ему стоило. На дорогу ушло более 6 тысяч гривен только на топливо. По дороге путешественники дважды питались — еще 1,5 тысячи гривен. Приехав в Одессу, мужчина сразу оплатил штрафы за нарушение ПДД — 1727 гривен. На следующий день они посетили бассейн, вход в который стоил 800 гривен, а за еду и напитки там заплатили еще 2535 гривен.

Вечером пара поела чебуреки, батат и выпила пива на 700 гривен, а потом посмотрела шоу со змеями за 300 гривен. Дополнительно пришлось потратить 890 гривен на лекарства и продукты. На второй день посетили торговый центр, где купили подарки друзьям на новоселье на 2224 гривны, а также мелкие покупки — от кофе до защитных стекол для телефонов и одежду жене, что вместе составило еще 1600 гривен. Ужин в ресторане обошелся в 1931 гривну.

В общем два дня отдыха стоили 21 471 гривну. И это без учета стоимости жилья, ведь туристы жили у друзей. Если бы пришлось платить за отель, расходы выросли бы минимум на половину.

Напомним, мы писали, что стандартный номер в одесской гостинице "Немо" стоит 16 тысяч гривен. Также мы сообщали, что в Грибовке снизились цены на отдых.