Отдых в Одесской области в сентябре 2025 года - цены Каролино-Бугаз

Минная опасность. Фото: УНИАН

Грибовка — в разгаре бархатного сезона, но о беззаботности говорить сложно. 10 августа на побережье вблизи Затоки и Каролино-Бугаза произошли взрывы морских мин — погибли три человека. Несмотря на официальный запрет купания и предупредительные таблички, часть отдыхающих все равно выходит на пляжи, а сайты аренды жилья переполнены объявлениями.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько стоит отдых в Грибовке в разгар бархатного сезона.

Проезд до Грибовки

Курортный поселок Грибовка находится в 35 км от Одессы, добраться туда можно как на маршрутном такси, так и на машине. Осенью проверок меньше, чем в разгар лета, но режим может меняться в пиковые дни — особенно на выходные. Администраторы говорят, что сейчас блокпосты случаются редко, впрочем, ситуация непредсказуема.

"Пока все нормально: никто не сообщал о блокпостах по дороге. Что будет на выходные — не скажу. Летом сезон был сильный, людей много — блокпосты стояли постоянно. А сейчас людей меньше, как будто не ставят", — говорит администратор одного из отелей.

Автобус на улицах города. Фото: Новини.LIVE

Общее правило остается неизменным: у кого с документами все в порядке — едут дальше, а при отсутствии или проблемах с военно-учетными бумагами могут развернуть или задержать.

Ситуация с пляжами

Несмотря на недавние инциденты с гибелью людей, официально купание на этом участке запрещено. Но де-факто пляжи открыты: по словам отельеров, ограждений и постоянного контроля почти нет — люди заходят в воду свободно. В то же время в случае любой чрезвычайной ситуации ответственность за отдыхающих никто не берет.

"У нас пляж ухоженный, без мин и без бетонных "зубов". Все лето у нас люди на этом пляже, потому что открыли проход — купаемся весь сезон, без происшествий", — говорит работница одного из отелей.

Чайки на пляже. Фото: Новини. LIVE

Стоимость проживания

В сентябре поток отдыхающих заметно уменьшился, поэтому часть арендодателей постепенно корректирует цены вниз. Появляются "горячие" предложения на будни и скидки за более длинный заезд (7+ ночей), а также более гибкие условия по предоплате. В то же время в выходные и на популярных локациях премиальные варианты держат планку, так что разница ощутима не везде. В этом срезе мы сравниваем стоимость проживания для семьи из двух взрослых.

Люди на пляже. Фото: Новини. LIVE

Sofia Hotel

В верхушке нашего ценового диапазона — Sofia Hotel. В цену от 2150 грн за одну ночь нам предлагают большой бассейн на территории комплекса, что является важным аспектом, когда пляжи официально закрыты. Также на территории отеля есть где отдохнуть, барбекю, игровая зона для детей и большая общая кухня, где можно самому приготовить еду, ведь питание в стоимость не входит.

"Многие кафе, которые были в Грибовке, уже закрылись в начале осени, но еще парочка работает, люди ходят куда-то. Можно на нашей кухне что-то сварить, шашлыки пожарить, голодными не останетесь", — говорит администратор отеля.

Как выглядят номера в Sofia Hotel. Фото: скриншот booking.com

Цены на номера в отеле. Фото: скриншот booking.com

Family Hotel

Этот отель относится к среднедорогому ценовому сегменту и предусматривает номера с видом на море. Здесь есть все необходимое — холодильник, кондиционер и телевизор. Ранее было предусмотрено питание в собственной столовой, но с началом войны ее закрыли. Зато гостям доступна летняя кухня для самостоятельного приготовления.

"Номер с видом на двоих будет стоить 1700 гривен в сутки, но он без кухни в номере. Если хотите с кухней, то будет стоить 2500 на двоих, там будет две комнаты, большая двуспальная кровать и диван", — говорит администратор отеля.

Family Hotel в селе Грибовка. Фото: скриншот booking.com

Стоимость проживания в отеле Фото: скриншот booking.com

Hotel Irina

Самым дешевым вариантом в нашем срезе по гостиницам является Hotel Irina. Здесь за двухместный номер с холодильником, кондиционером и собственной ванной комнатой придется заплатить от 1350 грн за одну ночь. Если хочется чего-то более комфортного — цены на номера класса люкс стартуют от 2000 гривен. На сайте также указано, что за дополнительную плату можно добавить завтраки, но эта информация уже неактуальна, и питание, по словам администрации, сейчас не предусмотрено.

"Мы три года не работали из-за войны, вот сейчас наш первый сезон был, люди до сих пор есть, у меня все этажи забиты. Едут из Киева, Винницы, Одессы к нам, потому что дешево", — говорит работница отеля.

Внутренний двор и комнаты Hotel Irina. Фото: скриншот booking.com

Цены на проживание в отеле. Фото: скриншот booking.com

Отдых компанией

Ну а для тех, кто планирует отдых с большой семьей или компанией, больше подойдет вариант с арендой двухэтажных апартаментов с собственной террасой и выходом к бассейну в House by the Sea Gribovka. На первом этаже расположена собственная кухня, а также вся необходимая бытовая техника, а на втором — зона отдыха с балконом.

"Цена апартаментов в отеле за одну ночь будет 4000 гривен. На эти выходные уже забронировали, но среди недели можете приехать или уже на следующей. Много сейчас людей в сентябре", — говорит владелец отеля.

Как выглядят большие апартаменты в House by the Sea Gribovka. Фото: скриншот booking.com

Стоимость проживания в апартаментах. Фото: скриншот booking.com

В конце сезона цены заметно просели, людей стало меньше, но спрос не падает. Хорошие варианты на выходные раскупают заранее, зато в будни появляются скидки и "горячие" предложения. Но ключевого все равно не хватает: никаких гарантий безопасности, а море официально закрыто. Несмотря на заверения владельцев о "безопасных" пляжах, взрывы мин в начале августа четко показали, что выход на запретные участки — риск для жизни. Ехать или нет — выбор каждого, но и ответственность за свою безопасность тоже на вас.

