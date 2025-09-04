Оксамитовий сезон в Одесі 2025: скільки коштує відпочинок

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Вересень — старт оксамитового сезону й час, коли море в Одесі залишається теплим, але ритм міста сповільнюється. Туристів помітно менше: на пляжах вільніше, в центрі комфортніше для прогулянок удень і ввечері. Водночас ціни у порівнянні з серпневими стали нижче — зате вибір варіантів і якість сервісу залишаються високими.

Журналісти Новини.LIVE підрахували, у скільки обійдеться поїздка до Південної Пальміри у вересні — від проживання та харчування до цін на пляжах і квитків до театрів.

Ціни на готелі в Одесі

Серед найдорожчих варіантів житла біля моря — готелі з виходом на пляжі, басейнами, саунами та ресторанами на даху. Ціни на двомісний номер тут стартують від 12 240 –14 400 грн. За покращений та з панорамним видом доведеться заплатити від 14 400 грн, а президентські люкси можуть коштувати близько 35 000 грн за ніч.

Ціни на готелі в Одесі. Фото: Скриншот booking.com

Тим, хто розглядає бюджетніший варіант відпочинку, варто звернути увагу на готелі, розташовані подалі від узбережжя та центру міста. Тут пропонують стандартні умови — двоспальне ліжко, холодильник, телевізор, іноді є кондиціонер. Двомісний номер обійдеться від 765 грн, люкс — приблизно 2 000 грн, а за додаткову оплату можна замовити сніданки.

Вартість номерів у готелях Одеси. Фото: Скриншот booking.com

Оренда квартир в Одесі

Для тих, хто віддає перевагу більш "домашньому" формату, замість готелю можна обрати оренду квартири. Це зручно для сімей чи компаній друзів, які хочуть мати більше простору й можливість самостійно готувати. В Одесі пропозицій чимало — від сучасних апартаментів в Аркадії до компактних студій у житлових районах міста.

Ціни на оренду квартир в Одесі. Фото: Скриншот booking.com

Наприклад, простора квартира площею 130 кв. м в Аркадії — туристичному центрі міста, поруч із пляжами, клубами та ресторанами — обійдеться близько 8000 грн на добу. Усередині кілька спалень, сучасна кухня з усією технікою, велика вітальня, панорама з видом на місто та тераса.

Найдешевші квартири в Одесі. Фото: Скриншот booking.com

Тим, хто шукає житло простіше та дешевше, підійдуть невеликі квартири у спальних районах міста. Наприклад, студія площею близько 22 кв. м із базовими зручностями — ліжко, невелика кухня, санвузол — обійдеться приблизно від 750 грн на добу. Це варіант для тих, хто планує більше часу проводити на пляжі чи прогулянках містом, а квартиру використовувати лише для відпочинку та ночівлі.

Хостели в Одесі

Найбюджетніший варіант для мандрівників — це хостели. Тут можна орендувати ліжко в спільній кімнаті, поділити простір з іншими гостями й відчутно зекономити. Більшість таких закладів обладнані спільними кухнями для приготування їжі, зонами відпочинку з диванами та телевізором, індивідуальними шафками для речей і пральними машинами. Вартість ліжка в одеських хостелах починається приблизно від 400–500 грн на добу Такий варіант підійде тим, хто приїхав на кілька днів і хоче витратити мінімум на житло, залишивши більше бюджету на розваги та море.

Ціни на хостели в Одесі. Фото: Скриншот booking.com

Ресторани в Одесі

Серед більш-менш бюджетного сегменту закладів харчування в Одесі можна виділити "Компот", тут переважно проста та всім зрозуміла "домашня" їжа. За обід з першою та другою стравою доведеться заплатити в районі 350-400 грн.

Ціни на перші страви у "Компоті". Фото: savva-libkin.com

Люди гуляють по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Якщо ж хочеться чогось цікавішого, можна відвідати ресторан "Ikeda Aqua Kitchen Studio", який розташований прямо на березі моря. Там можна скуштувати як локальну, так і середземноморську та східну кухню. Вартість лише однієї основної страви починається від 680 грн, ну а за щось екзотичне цінник може доходити і до 2000 грн за одну позицію.

Квіткова арка біля моря. Фото: Новини.LIVE

Ціни у ресторані "IKEDA". Фото: ikeda.choiceqr.com

Пляжі в Одесі

Найдорожчий пляж — "Ітака". У будні шезлонг біля моря коштує 700 грн, біля басейну — 500 грн, шезлонг біля джакузі — 400 грн, дерев’яний топчан — 1500 грн. За ліжко та бунгало доведеться віддати 2000 грн.

Вартість оренди меблів на пляжі. Фото: itakabeach.com

Трошки дешевшим варіантом буде пляж "Кораблик", де є зони для засмагання, обіду й дитячий майданчик. Ціни піднялись на початку серпня: шезлонг — 350 грн, лаундж — 600 грн, ліжко на двох — 800 грн, великий майданчик на компанію — 1 000 грн. Рушник коштує 100 грн без застави.

Прайс на відпочинок на пляжі "Кораблик". Фото: скриншот inst: korablik_villa_sofia

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Театри Одеси

Після відпочинку на пляжі чи довгих прогулянок туристи зазвичай шукають, як провести вечір. Одним із найпопулярніших варіантів лишаються театри — класика, що дарує справжню одеську атмосферу. Головна культурна візитівка міста — Оперний театр, де ставлять як оперні вистави, так і балети. Вартість квитків коливається від приблизно 210 грн на верхніх ярусах до 500 грн за місця, розташовані ближче до сцени.

Одеський театр опери та балету. Фото: Новини.LIVE



Ціни на вистави в Оперному театрі. Фото: kontramarka.ua

Ще один варіант — Музкомедія. Тут ставлять легкі вистави та мюзикли, які подобаються туристам і підходять для сімейного відпочинку. Ціни на квитки стартують приблизно від 390 грн і доходять до 600 грн в залежності від формату.

Ціни на вистави у театрі Музкомедії. Фото: kontramarka.ua

Для тих, хто шукає щось камерніше, можна обрати Театр на Чайній. Тут переважають постановки українською мовою та сучасна драматургія. Квитки зазвичай коштують у межах 300 грн.

Вартість квитків в Українському театрі. Фото: kontramarka.ua

Відпочинок в Одесі восени можна спланувати по-різному — від доступного формату з орендою квартир чи хостелами та прогулянками пляжами до преміум-варіантів з апартаментами біля моря, ресторанами й культурними вечорами. Усе залежить від бюджету та стилю відпочинку, який обирає турист. Та незалежно від витрат, саме вересень і жовтень дарують Одесі особливий шарм: море ще тепле, людей менше, а місто відкривається в спокійнішому й більш затишному ритмі.



