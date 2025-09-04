Оксамитовий сезон в Одесі 2025: скільки коштує відпочинок

Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок
Вересень — старт оксамитового сезону й час, коли море в Одесі залишається теплим, але ритм міста сповільнюється. Туристів помітно менше: на пляжах вільніше, в центрі комфортніше для прогулянок удень і ввечері. Водночас ціни у порівнянні з серпневими стали нижче — зате вибір варіантів і якість сервісу залишаються високими.
Журналісти Новини.LIVE підрахували, у скільки обійдеться поїздка до Південної Пальміри у вересні — від проживання та харчування до цін на пляжах і квитків до театрів.
Ціни на готелі в Одесі
Серед найдорожчих варіантів житла біля моря — готелі з виходом на пляжі, басейнами, саунами та ресторанами на даху. Ціни на двомісний номер тут стартують від 12 240 –14 400 грн. За покращений та з панорамним видом доведеться заплатити від 14 400 грн, а президентські люкси можуть коштувати близько 35 000 грн за ніч.
Тим, хто розглядає бюджетніший варіант відпочинку, варто звернути увагу на готелі, розташовані подалі від узбережжя та центру міста. Тут пропонують стандартні умови — двоспальне ліжко, холодильник, телевізор, іноді є кондиціонер. Двомісний номер обійдеться від 765 грн, люкс — приблизно 2 000 грн, а за додаткову оплату можна замовити сніданки.
Оренда квартир в Одесі
Для тих, хто віддає перевагу більш "домашньому" формату, замість готелю можна обрати оренду квартири. Це зручно для сімей чи компаній друзів, які хочуть мати більше простору й можливість самостійно готувати. В Одесі пропозицій чимало — від сучасних апартаментів в Аркадії до компактних студій у житлових районах міста.
Наприклад, простора квартира площею 130 кв. м в Аркадії — туристичному центрі міста, поруч із пляжами, клубами та ресторанами — обійдеться близько 8000 грн на добу. Усередині кілька спалень, сучасна кухня з усією технікою, велика вітальня, панорама з видом на місто та тераса.
Тим, хто шукає житло простіше та дешевше, підійдуть невеликі квартири у спальних районах міста. Наприклад, студія площею близько 22 кв. м із базовими зручностями — ліжко, невелика кухня, санвузол — обійдеться приблизно від 750 грн на добу. Це варіант для тих, хто планує більше часу проводити на пляжі чи прогулянках містом, а квартиру використовувати лише для відпочинку та ночівлі.
Хостели в Одесі
Найбюджетніший варіант для мандрівників — це хостели. Тут можна орендувати ліжко в спільній кімнаті, поділити простір з іншими гостями й відчутно зекономити. Більшість таких закладів обладнані спільними кухнями для приготування їжі, зонами відпочинку з диванами та телевізором, індивідуальними шафками для речей і пральними машинами. Вартість ліжка в одеських хостелах починається приблизно від 400–500 грн на добу Такий варіант підійде тим, хто приїхав на кілька днів і хоче витратити мінімум на житло, залишивши більше бюджету на розваги та море.
Ресторани в Одесі
Серед більш-менш бюджетного сегменту закладів харчування в Одесі можна виділити "Компот", тут переважно проста та всім зрозуміла "домашня" їжа. За обід з першою та другою стравою доведеться заплатити в районі 350-400 грн.
Якщо ж хочеться чогось цікавішого, можна відвідати ресторан "Ikeda Aqua Kitchen Studio", який розташований прямо на березі моря. Там можна скуштувати як локальну, так і середземноморську та східну кухню. Вартість лише однієї основної страви починається від 680 грн, ну а за щось екзотичне цінник може доходити і до 2000 грн за одну позицію.
Пляжі в Одесі
Найдорожчий пляж — "Ітака". У будні шезлонг біля моря коштує 700 грн, біля басейну — 500 грн, шезлонг біля джакузі — 400 грн, дерев’яний топчан — 1500 грн. За ліжко та бунгало доведеться віддати 2000 грн.
Трошки дешевшим варіантом буде пляж "Кораблик", де є зони для засмагання, обіду й дитячий майданчик. Ціни піднялись на початку серпня: шезлонг — 350 грн, лаундж — 600 грн, ліжко на двох — 800 грн, великий майданчик на компанію — 1 000 грн. Рушник коштує 100 грн без застави.
Театри Одеси
Після відпочинку на пляжі чи довгих прогулянок туристи зазвичай шукають, як провести вечір. Одним із найпопулярніших варіантів лишаються театри — класика, що дарує справжню одеську атмосферу. Головна культурна візитівка міста — Оперний театр, де ставлять як оперні вистави, так і балети. Вартість квитків коливається від приблизно 210 грн на верхніх ярусах до 500 грн за місця, розташовані ближче до сцени.
Ще один варіант — Музкомедія. Тут ставлять легкі вистави та мюзикли, які подобаються туристам і підходять для сімейного відпочинку. Ціни на квитки стартують приблизно від 390 грн і доходять до 600 грн в залежності від формату.
Для тих, хто шукає щось камерніше, можна обрати Театр на Чайній. Тут переважають постановки українською мовою та сучасна драматургія. Квитки зазвичай коштують у межах 300 грн.
Відпочинок в Одесі восени можна спланувати по-різному — від доступного формату з орендою квартир чи хостелами та прогулянками пляжами до преміум-варіантів з апартаментами біля моря, ресторанами й культурними вечорами. Усе залежить від бюджету та стилю відпочинку, який обирає турист. Та незалежно від витрат, саме вересень і жовтень дарують Одесі особливий шарм: море ще тепле, людей менше, а місто відкривається в спокійнішому й більш затишному ритмі.
