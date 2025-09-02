Погода в Одесі 2 вересня: спека до +29 °C і тепле море

Люди на пірсі. Фото: Новини.LIVE

Другий осінній день в Одесі буде теплим і без дощів. У місті очікується до +29 °C вдень та +20 °C уночі, а море залишиться комфортним для купання. В області спека до +32 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Синоптики повідомляють, що 2 вересня в Одесі очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень складе +27...+29 °C, уночі +18...+20 °C.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото:Скріншот

Яка температура морської води

Море сьогодні також теплим, його температура тримається на рівні +20...+21 °C. Це дозволить ще насолоджуватися купальним сезоном.

Погода в Одеській області

В області синоптики також прогнозують мінливу хмарність. День обіцяє бути теплим. Температура повітря сягатиме +27...+32 °C. Видимість на автошляхах добра.

Пожежна небезпека на Одещині

Окрім цього, погодні умови на Одещині сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали про зміни для одеситів з 1 вересня. Також ми повідомляли, де сьогодні дощитиме в Україні.