Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Осінь настала — температура води в морі біля Одеси

Осінь настала — температура води в морі біля Одеси

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 05:37
Погода в Одесі 2 вересня: спека до +29 °C і тепле море
Люди на пірсі. Фото: Новини.LIVE

Другий осінній день в Одесі буде теплим і без дощів. У місті очікується до +29 °C вдень та +20 °C уночі, а море залишиться комфортним для купання. В області спека до +32 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Синоптики повідомляють, що 2 вересня в Одесі очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень складе +27...+29 °C, уночі +18...+20 °C.

Одеса
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото:Скріншот

Яка температура морської води

Море сьогодні також теплим, його температура тримається на рівні +20...+21 °C. Це дозволить ще насолоджуватися купальним сезоном.

Погода в Одеській області

В області синоптики також прогнозують мінливу хмарність. День обіцяє бути теплим. Температура повітря сягатиме +27...+32 °C. Видимість на автошляхах добра.

Пожежна небезпека на Одещині

Окрім цього, погодні умови на Одещині сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали про зміни для одеситів з 1 вересня. Також ми повідомляли, де сьогодні дощитиме в Україні.

погода Одеса пляж Одеська область море
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації