Одесса Осень наступила — температура воды в море возле Одессы

Осень наступила — температура воды в море возле Одессы

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 05:37
Погода в Одессе 2 сентября: жара до +29 °C и теплое море
Люди на пирсе. Фото: Новости.LIVE

Второй осенний день в Одессе будет теплым и без дождей. В городе ожидается до +29 °C днем и +20 °C ночью, а море останется комфортным для купания. В области жара до +32 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Синоптики сообщают, что 2 сентября в Одессе ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +27...+29 °C, ночью +18...+20 °C.

Одеса
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: Скриншот

Какая температура морской воды

Море сегодня также теплое, его температура держится на уровне +20...+21 °C. Это позволит еще наслаждаться купальным сезоном.

Погода в Одесской области

В области синоптики также прогнозируют переменную облачность. День обещает быть теплым. Температура воздуха будет достигать +27...+32 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Пожарная опасность в Одесской области

Кроме этого, погодные условия в Одесской области будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали об изменениях для одесситов с 1 сентября. Также мы сообщали, где сегодня будет дождливо в Украине.

погода Одесса пляж Одесская область море
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
