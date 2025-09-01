Видео
Что изменится для одесситов уже в сентябре — какие нововведения

Что изменится для одесситов уже в сентябре — какие нововведения

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 22:23
Новые правила с 1 сентября: что изменится для одесситов
Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 сентября 2025 года в Украине начали действовать новые правила для пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, школьников, студентов, военных и работников ТЦК. Изменения коснутся и одесситов — они повлияют на выплаты, обучение, социальную помощь и порядок службы.

Журналисты Новости.LIVE узнавали, что изменится для одесситов этой осенью.

Пенсии и доплаты

Масштабных реформ не будет, но часть пожилых людей получит надбавки:

  • 70-74 года — +300 грн
  • 75 лет — +456 грн
  • 80+ лет — +570 грн

Дополнительно люди старше 80 лет могут оформить помощь на уход, если есть заключение врачей и нет трудоспособных родственников.

Помощь переселенцам

Выплаты продлены до февраля 2026 года. Суммы остаются прежними:

  • 2000 грн для взрослого
  • 3000 грн для ребенка или человека с инвалидностью

Также:

  • разрешили иметь депозит более 10 тыс. грн для детей-сирот и детей без опеки;
  • с 10 сентября заработает "е-Оселя" — государство компенсирует до 70% первого взноса за жилье (но не более 2 млн грн или 30% стоимости).

Школы и обучение

 

МОН изменило правила организации образовательного процесса. Дистанционное обучение:

  • теперь класс можно открыть уже с 5 учеников;
  • отменен приказ №1112, но дистанционка остается. Индивидуальные форматы:
  • экстернат, семейное обучение и патронаж остаются;
  • формат выбирают школа и военная администрация в зависимости от безопасности.

Прифронтовые области:

  • можно учиться очно, дистанционно или смешанно;
  • очные уроки позволяют только после согласия властей, педагогов и родителей.

Обучение за рубежом:

  • могут параллельно ходить в местную школу и изучать украинскую программу онлайн.

Финансирование и новые предметы:

  • в школах появятся уроки энергоэффективности и "Защита Украины" (2 часа в неделю в 10-11 классах);
  • учителя в сложных условиях получат +2000 грн доплаты;
  • с сентября не будут финансировать школы с менее чем 45 учениками (кроме начальных и специализированных учреждений).

Выплаты военным

Изменены правила единовременного пособия в 1 млн грн для военных 18-25 лет. Получить ее смогут те, кто:

  • служил срочную и после 24 февраля 2022-го подписал контракт;
  • получил звание младшего лейтенанта;
  • имел специальные звания и был переаттестован на офицера.

Ограничения:

  • только для граждан Украины;
  • отсутствие уголовных дел;
  • не более 2 дисциплинарных или админнарушений.

Выплата предусмотрена для военных ВСУ, НГУ, ГПСУ и других подразделений Минобороны и МВД. Обязательное условие — участие в боевых действиях от 1 до 6 месяцев.

Новые правила для ТЦК

С 1 сентября все сотрудники территориальных центров комплектования обязаны носить бодикамеры. Запись будут вести во время проверки документов и вручения повесток.

Цены на отопление

В Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло. Это связано с затратами КП "Теплоснабжение" на транспортировку природного газа и ремонт коммуникаций. По результатам расчетов, тарифы, которые планируют применять в отопительный сезон 2025-2026 годов:

  • Для населения — 1 813,94 грн за Гкал
  • Для бюджетный учреждений — 4 767,12 грн за Гкал
  • Для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал
  • Для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал.

Напомним, популярный мобильный оператор сообщил об изменениях в обслуживании. Также мы писали, что с 1 сентября изменений по оплате большинства коммунальных услуг не будет.

Одесса транспорт Одесская область изменения Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
