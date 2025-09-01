Новые правила с 1 сентября: что изменится для одесситов

Что изменится для одесситов уже в сентябре — какие нововведения
С 1 сентября 2025 года в Украине начали действовать новые правила для пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, школьников, студентов, военных и работников ТЦК. Изменения коснутся и одесситов — они повлияют на выплаты, обучение, социальную помощь и порядок службы.
Журналисты Новости.LIVE узнавали, что изменится для одесситов этой осенью.
Пенсии и доплаты
Масштабных реформ не будет, но часть пожилых людей получит надбавки:
- 70-74 года — +300 грн
- 75 лет — +456 грн
- 80+ лет — +570 грн
Дополнительно люди старше 80 лет могут оформить помощь на уход, если есть заключение врачей и нет трудоспособных родственников.
Помощь переселенцам
Выплаты продлены до февраля 2026 года. Суммы остаются прежними:
- 2000 грн для взрослого
- 3000 грн для ребенка или человека с инвалидностью
Также:
- разрешили иметь депозит более 10 тыс. грн для детей-сирот и детей без опеки;
- с 10 сентября заработает "е-Оселя" — государство компенсирует до 70% первого взноса за жилье (но не более 2 млн грн или 30% стоимости).
Школы и обучение
МОН изменило правила организации образовательного процесса. Дистанционное обучение:
- теперь класс можно открыть уже с 5 учеников;
- отменен приказ №1112, но дистанционка остается. Индивидуальные форматы:
- экстернат, семейное обучение и патронаж остаются;
- формат выбирают школа и военная администрация в зависимости от безопасности.
Прифронтовые области:
- можно учиться очно, дистанционно или смешанно;
- очные уроки позволяют только после согласия властей, педагогов и родителей.
Обучение за рубежом:
- могут параллельно ходить в местную школу и изучать украинскую программу онлайн.
Финансирование и новые предметы:
- в школах появятся уроки энергоэффективности и "Защита Украины" (2 часа в неделю в 10-11 классах);
- учителя в сложных условиях получат +2000 грн доплаты;
- с сентября не будут финансировать школы с менее чем 45 учениками (кроме начальных и специализированных учреждений).
Выплаты военным
Изменены правила единовременного пособия в 1 млн грн для военных 18-25 лет. Получить ее смогут те, кто:
- служил срочную и после 24 февраля 2022-го подписал контракт;
- получил звание младшего лейтенанта;
- имел специальные звания и был переаттестован на офицера.
Ограничения:
- только для граждан Украины;
- отсутствие уголовных дел;
- не более 2 дисциплинарных или админнарушений.
Выплата предусмотрена для военных ВСУ, НГУ, ГПСУ и других подразделений Минобороны и МВД. Обязательное условие — участие в боевых действиях от 1 до 6 месяцев.
Новые правила для ТЦК
С 1 сентября все сотрудники территориальных центров комплектования обязаны носить бодикамеры. Запись будут вести во время проверки документов и вручения повесток.
Цены на отопление
В Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло. Это связано с затратами КП "Теплоснабжение" на транспортировку природного газа и ремонт коммуникаций. По результатам расчетов, тарифы, которые планируют применять в отопительный сезон 2025-2026 годов:
- Для населения — 1 813,94 грн за Гкал
- Для бюджетный учреждений — 4 767,12 грн за Гкал
- Для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал
- Для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал.
Напомним, популярный мобильный оператор сообщил об изменениях в обслуживании. Также мы писали, что с 1 сентября изменений по оплате большинства коммунальных услуг не будет.
Читайте Новини.LIVE!