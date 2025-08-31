Счета за коммунальные услуги. Фото иллюстративное: УНИАН

В сентябре 2025 года в Одессе стоимость коммунальных услуг для населения не вырастет. Горожане будут платить за воду, газ, свет, содержание домов и вывоз мусора столько же, как и в августе. В то же время некоторые тарифы для бизнеса и предприятий отличаются.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 сентября.

Цены на электроэнергию

В августе 2025 года одесситы продолжат платить за электроэнергию ту же цену — 4,32 грн за киловатт-час. Стоит отметить, что для потребителей с двухзонными счетчиками стоимость электроэнергии в ночное время будет сниженной: с 23:00 до 07:00 она будет составлять 2,16 грн за кВт-час. Для бизнеса тариф на электроэнергию установлен на уровне 686,23 грн за киловатт-час, а для предприятий "зеленой металлургии" — 359,55 грн за киловатт-час.

Водоснабжение и водоотведение

Цены на воду для населения в Одессе останутся без изменений:

Централизованное водоснабжение будет стоить 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);

Централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Для бизнеса тарифы на водоснабжение и водоотвод в августе останутся на уровне июля.



В частности, за централизованное водоснабжение:

для субъектов хозяйствования (лицензиатов) в этой сфере — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);

для других потребителей, кроме населения —25,80 грн за 1 м³ (без НДС).

За централизованное водоотведение:

для субъектов хозяйствования (лицензиатов) — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС);

для других потребителей (не населения) — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).

Содержание домов

У большинства жилищных коммунальных сервисов, обслуживающих многоквартирные дома Одессы, включая ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр жилой площади. В то же время частные управляющие компании предлагают услуги по чуть более высоким ценам, которые начинаются от 5 гривен за квадратный метр:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м

Суворовский — 5 грн/кв.м

Ренессанс — 5,50 грн/кв.м

Евроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дом — 5,70 грн/кв.м

Вывоз мусора в сентябре 2025 года

В сентябре тарифы на вывоз мусора в Одессе останутся на прежнем уровне. Однако размер платежа в счетах будет зависеть от района проживания и компании, которая обслуживает соответствующую территорию.



Определение тарифов относится к компетенции органов местного самоуправления. В разных районах города услуги предоставляют следующие компании:

Приморский район — "ТВ-Серрус";

Киевский район — "Клиар-Сити";

Суворовский район — "Эко-Ренессанс";

Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Каждая из компаний устанавливает собственные тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн за услугу для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Цены на газ

Стоимость газа для населения в Одессе останется на прежнем уровне — 7,96 грн за кубометр. Это стало возможным благодаря действующему мораторию, который замораживает тарифы для потребителей. Также без изменений осталась плата за доставку газа: компания "Одессагаз" продолжает брать 1,308 грн за каждый кубометр.



У бизнес-сектора ситуация другая. Стоимость транспортировки природного газа составляет 501,97 грн за 1000 кубометров — это в 4,05 раза больше по сравнению с прошлым годом. В Нацкомиссии по регулированию энергетики объясняют, что ранее основная часть доходов Оператора ГТС формировалась за счет транзита российского газа, однако сейчас эта статья доходов почти полностью исчезла.

Стоимость проезда в общественном транспорте

Тарифы на проезд в общественном транспорте города составляют:

Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку;

Маршрутные такси — 20 грн в пределах города, 40 грн при путешествии до 6-го километра Овидиопольской дороги;

Поездка из Одессы в Южный (маршруты №67 и №68) — 70 грн.

Что касается проездных билетов, их стоимость составляет:

Для учащихся — 120 грн на один вид транспорта, 160 грн на оба;

Для студентов — 240 грн на один вид транспорта, 340 грн на оба;

Для населения в целом — 420 грн на один вид транспорта, 567 грн на оба;

Для служебных поездок — 630 грн на один вид транспорта, 756 грн на оба.

Мобильная связь в Одессе — актуальные тарифы

Тарифный план LOVE UA Магнит от Киевстара стоит 220 грн за 28 дней и включает 20 ГБ интернета и 1200 минут разговоров. Тариф LOVE UA Свет обойдется в 300 грн, а LOVE UA Успех с безлимитным интернетом и 1000 минут на другие номера — 600 грн.



Vodafone предлагает тарифы Joice и Turbo по 270 грн каждый. Например, тариф Joice Start предусматривает 20 ГБ интернета и подписку на YouTube Premium на 2 месяца. Контрактный тариф Red Pro за 330 грн включает 50 ГБ, 400 минут и 350 SMS.



Lifecell остается лидером по доступности цен: тариф Простой Лайф стоит 160 грн, а при переходе с другого оператора - всего 120 грн. Смарт Лайф предоставляется за 300 грн, а во время акций — за 160 грн. Самый дорогой тариф Свободный Лайф стоит 425 грн, или 240 грн при переходе, и включает 50 ГБ интернета на максимальной скорости.

Напомним, мы писали, что на следующий отопительный сезон в Одессе вырастут тарифы. Также мы сообщали, долги за коммунальные услуги в Одессе превысили миллиард гривен.