Оплата коммунальных в сентябре — какие изменения ждут одесситов
В сентябре 2025 года в Одессе стоимость коммунальных услуг для населения не вырастет. Горожане будут платить за воду, газ, свет, содержание домов и вывоз мусора столько же, как и в августе. В то же время некоторые тарифы для бизнеса и предприятий отличаются.
Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 сентября.
Цены на электроэнергию
В августе 2025 года одесситы продолжат платить за электроэнергию ту же цену — 4,32 грн за киловатт-час. Стоит отметить, что для потребителей с двухзонными счетчиками стоимость электроэнергии в ночное время будет сниженной: с 23:00 до 07:00 она будет составлять 2,16 грн за кВт-час. Для бизнеса тариф на электроэнергию установлен на уровне 686,23 грн за киловатт-час, а для предприятий "зеленой металлургии" — 359,55 грн за киловатт-час.
Водоснабжение и водоотведение
Цены на воду для населения в Одессе останутся без изменений:
- Централизованное водоснабжение будет стоить 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- Централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).
Для бизнеса тарифы на водоснабжение и водоотвод в августе останутся на уровне июля.
В частности, за централизованное водоснабжение:
- для субъектов хозяйствования (лицензиатов) в этой сфере — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- для других потребителей, кроме населения —25,80 грн за 1 м³ (без НДС).
За централизованное водоотведение:
- для субъектов хозяйствования (лицензиатов) — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС);
- для других потребителей (не населения) — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).
Содержание домов
У большинства жилищных коммунальных сервисов, обслуживающих многоквартирные дома Одессы, включая ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр жилой площади. В то же время частные управляющие компании предлагают услуги по чуть более высоким ценам, которые начинаются от 5 гривен за квадратный метр:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
- Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
- Суворовский — 5 грн/кв.м
- Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
- Евроформат — 6,20 грн/кв.м
- Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
- Наш Дом — 5,70 грн/кв.м
Вывоз мусора в сентябре 2025 года
В сентябре тарифы на вывоз мусора в Одессе останутся на прежнем уровне. Однако размер платежа в счетах будет зависеть от района проживания и компании, которая обслуживает соответствующую территорию.
Определение тарифов относится к компетенции органов местного самоуправления. В разных районах города услуги предоставляют следующие компании:
- Приморский район — "ТВ-Серрус";
- Киевский район — "Клиар-Сити";
- Суворовский район — "Эко-Ренессанс";
- Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".
Каждая из компаний устанавливает собственные тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:
- "Эко-Ренессанс": 35,49 грн за услугу для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;
- "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;
- "Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.
Цены на газ
Стоимость газа для населения в Одессе останется на прежнем уровне — 7,96 грн за кубометр. Это стало возможным благодаря действующему мораторию, который замораживает тарифы для потребителей. Также без изменений осталась плата за доставку газа: компания "Одессагаз" продолжает брать 1,308 грн за каждый кубометр.
У бизнес-сектора ситуация другая. Стоимость транспортировки природного газа составляет 501,97 грн за 1000 кубометров — это в 4,05 раза больше по сравнению с прошлым годом. В Нацкомиссии по регулированию энергетики объясняют, что ранее основная часть доходов Оператора ГТС формировалась за счет транзита российского газа, однако сейчас эта статья доходов почти полностью исчезла.
Стоимость проезда в общественном транспорте
Тарифы на проезд в общественном транспорте города составляют:
- Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку;
- Маршрутные такси — 20 грн в пределах города, 40 грн при путешествии до 6-го километра Овидиопольской дороги;
- Поездка из Одессы в Южный (маршруты №67 и №68) — 70 грн.
Что касается проездных билетов, их стоимость составляет:
- Для учащихся — 120 грн на один вид транспорта, 160 грн на оба;
- Для студентов — 240 грн на один вид транспорта, 340 грн на оба;
- Для населения в целом — 420 грн на один вид транспорта, 567 грн на оба;
- Для служебных поездок — 630 грн на один вид транспорта, 756 грн на оба.
Мобильная связь в Одессе — актуальные тарифы
Тарифный план LOVE UA Магнит от Киевстара стоит 220 грн за 28 дней и включает 20 ГБ интернета и 1200 минут разговоров. Тариф LOVE UA Свет обойдется в 300 грн, а LOVE UA Успех с безлимитным интернетом и 1000 минут на другие номера — 600 грн.
Vodafone предлагает тарифы Joice и Turbo по 270 грн каждый. Например, тариф Joice Start предусматривает 20 ГБ интернета и подписку на YouTube Premium на 2 месяца. Контрактный тариф Red Pro за 330 грн включает 50 ГБ, 400 минут и 350 SMS.
Lifecell остается лидером по доступности цен: тариф Простой Лайф стоит 160 грн, а при переходе с другого оператора - всего 120 грн. Смарт Лайф предоставляется за 300 грн, а во время акций — за 160 грн. Самый дорогой тариф Свободный Лайф стоит 425 грн, или 240 грн при переходе, и включает 50 ГБ интернета на максимальной скорости.
