Комунальні тарифи у вересні для одеситів не змінилися

Оплата комірного у вересні — які зміни чекають на одеситів
У вересні 2025 року в Одесі вартість комунальних послуг для населення не зросте. Містяни сплачуватимуть за воду, газ, світло, утримання будинків і вивіз сміття стільки ж, як і в серпні. Водночас деякі тарифи для бізнесу та підприємств відрізняються.
Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться платити одеситам з 1 вересня.
Ціни на електроенергію
У серпні 2025 року одесити продовжать сплачувати за електроенергію ту ж ціну — 4,32 грн за кіловат-годину. Варто зазначити, що для споживачів з двозонними лічильниками вартість електроенергії в нічний час буде зниженою: з 23:00 до 07:00 вона становитиме 2,16 грн за кВт-год. Для бізнесу тариф на електроенергію встановлено на рівні 686,23 грн за кіловат-годину, а для підприємств "зеленої металургії" — 359,55 грн за кіловат-годину.
Водопостачання та водовідведення
Ціни на воду для населення в Одесі залишаться без змін:
- Централізоване водопостачання коштуватиме 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);
- Централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).
Для бізнесу тарифи на водопостачання і водовідведення у серпні залишаться на рівні липня.
Зокрема, за централізоване водопостачання:
- для суб’єктів господарювання (ліцензіатів) у цій сфері — 10,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);
- для інших споживачів, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без ПДВ).
За централізоване водовідведення:
- для суб’єктів господарювання (ліцензіатів) — 7,74 грн за 1 м³ (без ПДВ);
- для інших споживачів (не населення) — 20,40 грн за 1 м³ (без ПДВ).
Утримання будинків
У більшості житлових комунальних сервісів, які обслуговують багатоквартирні будинки Одеси, включаючи ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр житлової площі. Водночас приватні керуючі компанії пропонують послуги за трохи вищими цінами, які починаються від 5 гривень за квадратний метр:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
- Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м
- Суворовський — 5 грн/кв.м
- Ренесанс — 5,50 грн/кв.м
- Євроформат — 6,20 грн/кв.м
- Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м
- Наш Дім — 5,70 грн/кв.м
Вивіз сміття у вересні 2025 року
У вересні тарифи на вивіз сміття в Одесі залишиться на попередньому рівні. Однак розмір платежу в рахунках залежатиме від району проживання та компанії, яка обслуговує відповідну територію.
Визначення тарифів належить до компетенції органів місцевого самоврядування. У різних районах міста послуги надають такі компанії:
- Приморський район — "ТВ-Серрус";
- Київський район — "Кліар-Сіті";
- Суворовський район — "Еко-Ренесанс";
- Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".
Кожна з компаній встановлює власні тарифи для мешканців багатоквартирних будинків і приватного сектору:
- "Еко-Ренесанс": 35,49 грн за послугу для багатоповерхівок та 61,26 грн для приватного сектору;
- "Кліар-Сіті": 33,99 грн і 58,68 грн відповідно;
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;
- "Одескомунтранс": 34,13 грн і 58,89 грн.
Ціни на газ
Вартість газу для населення в Одесі залишиться на колишньому рівні — 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки чинному мораторію, який заморожує тарифи для споживачів. Також без змін залишилася плата за доставку газу: компанія "Одесагаз" продовжує брати 1,308 грн за кожен кубометр.
У бізнес-сектора ситуація інша. Вартість транспортування природного газу становить 501,97 грн за 1000 кубометрів — це в 4,05 раза більше порівняно з минулим роком. У Нацкомісії з регулювання енергетики пояснюють, що раніше основна частина доходів Оператора ГТС формувалася за рахунок транзиту російського газу, однак наразі ця стаття доходів майже повністю зникла.
Вартість проїзду в громадському транспорті
Тарифи на проїзд у громадському транспорті міста становлять:
- Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку;
- Маршрутні таксі — 20 грн у межах міста, 40 грн при подорожі до 6-го кілометра Овідіопольської дороги;
- Поїздка з Одеси до Південного (маршрути №67 та №68) — 70 грн.
Що стосується проїзних квитків, їх вартість становить:
- Для учнів — 120 грн на один вид транспорту, 160 грн на обидва;
- Для студентів — 240 грн на один вид транспорту, 340 грн на обидва;
- Для населення загалом — 420 грн на один вид транспорту, 567 грн на обидва;
- Для службових поїздок — 630 грн на один вид транспорту, 756 грн на обидва.
Мобільний зв’язок в Одесі — актуальні тарифи
Тарифний план LOVE UA Магніт від Київстару коштує 220 грн за 28 днів та включає 20 ГБ інтернету і 1200 хвилин розмов. Тариф LOVE UA Світло обійдеться в 300 грн, а LOVE UA Успіх із безлімітним інтернетом і 1000 хвилин на інші номери — 600 грн.
Vodafone пропонує тарифи Joice та Turbo по 270 грн кожен. Наприклад, тариф Joice Start передбачає 20 ГБ інтернету та підписку на YouTube Premium на 2 місяці. Контрактний тариф Red Pro за 330 грн включає 50 ГБ, 400 хвилин та 350 SMS.
Lifecell залишається лідером за доступністю цін: тариф Простий Лайф коштує 160 грн, а при переході з іншого оператора — лише 120 грн. Смарт Лайф надається за 300 грн, а під час акцій — за 160 грн. Найдорожчий тариф Вільний Лайф коштує 425 грн, або 240 грн при переході, і включає 50 ГБ інтернету на максимальній швидкості.
