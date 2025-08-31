Комунальні тарифи у вересні для одеситів не змінилися

Рахунки за комунальні послуги. Фото ілюстративне: УНІАН

У вересні 2025 року в Одесі вартість комунальних послуг для населення не зросте. Містяни сплачуватимуть за воду, газ, світло, утримання будинків і вивіз сміття стільки ж, як і в серпні. Водночас деякі тарифи для бізнесу та підприємств відрізняються.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться платити одеситам з 1 вересня.

Ціни на електроенергію

У серпні 2025 року одесити продовжать сплачувати за електроенергію ту ж ціну — 4,32 грн за кіловат-годину. Варто зазначити, що для споживачів з двозонними лічильниками вартість електроенергії в нічний час буде зниженою: з 23:00 до 07:00 вона становитиме 2,16 грн за кВт-год. Для бізнесу тариф на електроенергію встановлено на рівні 686,23 грн за кіловат-годину, а для підприємств "зеленої металургії" — 359,55 грн за кіловат-годину.

Водопостачання та водовідведення

Ціни на воду для населення в Одесі залишаться без змін:

Централізоване водопостачання коштуватиме 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);

Централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для бізнесу тарифи на водопостачання і водовідведення у серпні залишаться на рівні липня.



Зокрема, за централізоване водопостачання:

для суб’єктів господарювання (ліцензіатів) у цій сфері — 10,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);

для інших споживачів, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без ПДВ).

За централізоване водовідведення:

для суб’єктів господарювання (ліцензіатів) — 7,74 грн за 1 м³ (без ПДВ);

для інших споживачів (не населення) — 20,40 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Утримання будинків

У більшості житлових комунальних сервісів, які обслуговують багатоквартирні будинки Одеси, включаючи ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр житлової площі. Водночас приватні керуючі компанії пропонують послуги за трохи вищими цінами, які починаються від 5 гривень за квадратний метр:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м

Суворовський — 5 грн/кв.м

Ренесанс — 5,50 грн/кв.м

Євроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дім — 5,70 грн/кв.м

Вивіз сміття у вересні 2025 року

У вересні тарифи на вивіз сміття в Одесі залишиться на попередньому рівні. Однак розмір платежу в рахунках залежатиме від району проживання та компанії, яка обслуговує відповідну територію.



Визначення тарифів належить до компетенції органів місцевого самоврядування. У різних районах міста послуги надають такі компанії:

Приморський район — "ТВ-Серрус";

Київський район — "Кліар-Сіті";

Суворовський район — "Еко-Ренесанс";

Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Кожна з компаній встановлює власні тарифи для мешканців багатоквартирних будинків і приватного сектору:

"Еко-Ренесанс": 35,49 грн за послугу для багатоповерхівок та 61,26 грн для приватного сектору;

"Кліар-Сіті": 33,99 грн і 58,68 грн відповідно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн і 58,89 грн.

Ціни на газ

Вартість газу для населення в Одесі залишиться на колишньому рівні — 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки чинному мораторію, який заморожує тарифи для споживачів. Також без змін залишилася плата за доставку газу: компанія "Одесагаз" продовжує брати 1,308 грн за кожен кубометр.



У бізнес-сектора ситуація інша. Вартість транспортування природного газу становить 501,97 грн за 1000 кубометрів — це в 4,05 раза більше порівняно з минулим роком. У Нацкомісії з регулювання енергетики пояснюють, що раніше основна частина доходів Оператора ГТС формувалася за рахунок транзиту російського газу, однак наразі ця стаття доходів майже повністю зникла.

Вартість проїзду в громадському транспорті

Тарифи на проїзд у громадському транспорті міста становлять:

Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку;

Маршрутні таксі — 20 грн у межах міста, 40 грн при подорожі до 6-го кілометра Овідіопольської дороги;

Поїздка з Одеси до Південного (маршрути №67 та №68) — 70 грн.

Що стосується проїзних квитків, їх вартість становить:

Для учнів — 120 грн на один вид транспорту, 160 грн на обидва;

Для студентів — 240 грн на один вид транспорту, 340 грн на обидва;

Для населення загалом — 420 грн на один вид транспорту, 567 грн на обидва;

Для службових поїздок — 630 грн на один вид транспорту, 756 грн на обидва.

Мобільний зв’язок в Одесі — актуальні тарифи

Тарифний план LOVE UA Магніт від Київстару коштує 220 грн за 28 днів та включає 20 ГБ інтернету і 1200 хвилин розмов. Тариф LOVE UA Світло обійдеться в 300 грн, а LOVE UA Успіх із безлімітним інтернетом і 1000 хвилин на інші номери — 600 грн.



Vodafone пропонує тарифи Joice та Turbo по 270 грн кожен. Наприклад, тариф Joice Start передбачає 20 ГБ інтернету та підписку на YouTube Premium на 2 місяці. Контрактний тариф Red Pro за 330 грн включає 50 ГБ, 400 хвилин та 350 SMS.



Lifecell залишається лідером за доступністю цін: тариф Простий Лайф коштує 160 грн, а при переході з іншого оператора — лише 120 грн. Смарт Лайф надається за 300 грн, а під час акцій — за 160 грн. Найдорожчий тариф Вільний Лайф коштує 425 грн, або 240 грн при переході, і включає 50 ГБ інтернету на максимальній швидкості.

Нагадаємо, ми писали, що на наступний опалювальний сезон в Одесі зростуть тарифи. Також ми повідомляли, борги за комунальні послуги в Одесі перевищили мільярд гривень.