Нові правила з 1 вересня: що зміниться для одеситів

Що зміниться для одеситів вже у вересні — які нововведення
З 1 вересня 2025 року в Україні почали діяти нові правила для пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, школярів, студентів, військових і працівників ТЦК. Зміни торкнуться і одеситів — вони вплинуть на виплати, навчання, соціальну допомогу та порядок служби.
Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, що зміниться для одеситів цієї осені.
Пенсії та доплати
Масштабних реформ не буде, але частина літніх людей отримає надбавки:
- 70–74 роки — +300 грн
- 75 років — +456 грн
- 80+ років — +570 грн
Додатково люди старші 80 років можуть оформити допомогу на догляд, якщо є висновок лікарів і немає працездатних родичів.
Допомога переселенцям
Виплати продовжені до лютого 2026 року. Суми залишаються:
- 2000 грн для дорослого
- 3000 грн для дитини чи людини з інвалідністю
Також:
- дозволили мати депозит понад 10 тис. грн для дітей-сиріт та дітей без опіки;
- з 10 вересня запрацює "є-Оселя" — держава компенсує до 70% першого внеску за житло (але не більше ніж 2 млн грн або 30% вартості).
Школи та навчання
МОН змінило правила організації освітнього процесу. Дистанційне навчання:
- тепер клас можна відкрити вже з 5 учнів;
- скасовано наказ №1112, але дистанційка лишається. Індивідуальні формати:
- екстернат, сімейне навчання та патронаж залишаються;
- формат обирають школа та військова адміністрація залежно від безпеки.
Прифронтові області:
- можна вчитися очно, дистанційно чи змішано;
- очні уроки дозволяють лише після згоди влади, педагогів і батьків.
Навчання за кордоном:
- можуть паралельно ходити до місцевої школи й вивчати українську програму онлайн.
Фінансування та нові предмети:
- у школах з’являться уроки енергоефективності та "Захист України" (2 години на тиждень у 10–11 класах);
- учителі у складних умовах отримають +2000 грн доплати;
- із вересня не фінансуватимуть школи з менш ніж 45 учнями (крім початкових і спеціалізованих закладів).
Виплати військовим
Змінені правила одноразової допомоги у 1 млн грн для військових 18–25 років. Отримати її зможуть ті, хто:
- служив строкову й після 24 лютого 2022-го підписав контракт;
- отримав звання молодшого лейтенанта;
- мав спеціальні звання і був переатестований на офіцера.
Обмеження:
- лише для громадян України;
- відсутність кримінальних справ;
- не більше 2 дисциплінарних чи адмінпорушень.
Виплата передбачена для військових ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших підрозділів Міноборони й МВС. Обов’язкова умова — участь у бойових діях від 1 до 6 місяців.
Нові правила для ТЦК
З 1 вересня всі співробітники територіальних центрів комплектування зобов’язані носити бодікамери. Запис вестимуть під час перевірки документів і вручення повісток.
Ціни на опалення
В Одесі у наступному опалювальному сезоні планують підвищити тариф на тепло. Це пов'язано із витратами КП "Теплопостачання" на транспортування природного газу та ремонт комунікацій. За результатами розрахунків, тарифи, які планують застосовувати в опалювальний сезон 2025-2026 років:
- Для населення — 1 813,94 грн за Гкал
- Для бюджетний установ — 4 767,12 грн за Гкал
- Для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал
- Для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал.
Нагадаємо, популярний мобільний оператор повідомив про зміни в обслуговувані. Також ми писали, що з першого вересня змін по оплаті більшості комунальних послуг не буде.
Читайте Новини.LIVE!