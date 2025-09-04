Бархатный сезон в Одессе 2025: сколько стоит отдых в Одессе 2025: сколько стоит отдых

Видео
Бархатный сезон в Одессе — сколько стоит отдых в Одессе

Бархатный сезон в Одессе — сколько стоит отдых в Одессе

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 06:33
Бархатный сезон в Одессе 2025: сколько стоит отдых
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Сентябрь — старт бархатного сезона и время, когда море в Одессе остается теплым, но ритм города замедляется. Туристов заметно меньше: на пляжах свободнее, в центре комфортнее для прогулок днем и вечером. В то же время цены по сравнению с августовскими стали ниже — зато выбор вариантов и качество сервиса остаются высокими.

Журналисты Новини.LIVE подсчитали, во сколько обойдется поездка в Южную Пальмиру в сентябре — от проживания и питания до цен на пляжах и билетов в театры.

Читайте также:

Цены на отели в Одессе

Среди самых дорогих вариантов жилья у моря — отели с выходом на пляжи, бассейнами, саунами и ресторанами на крыше. Цены на двухместный номер здесь стартуют от 12 2400-14 400 грн, за улучшенный с панорамным видом придется заплатить от 14 400 грн, а президентские люксы могут стоить около 35 000 грн за ночь.

Ціни на готелі
Цены на отели в Одессе. Фото: Скриншот booking.com
Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок - фото 2
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Тем, кто рассматривает более бюджетный вариант отдыха, стоит обратить внимание на отели, расположенные подальше от побережья и центра города. Здесь предлагают стандартные условия двуспальная кровать, холодильник, телевизор, иногда есть кондиционер. Двухместный номер обойдется от 765 грн, люкс — примерно 2 000 грн, а за дополнительную оплату можно заказать завтраки.

Вартість проживання
Стоимость номеров в отелях Одессы. Фото: Скриншот booking.com

Аренда квартир в Одессе

Для тех, кто предпочитает более "домашний" формат, вместо отеля можно выбрать аренду квартиры. Это удобно для семей или компаний друзей, которые хотят иметь больше пространства и возможность самостоятельно готовить. В Одессе предложений немало — от современных апартаментов в Аркадии до компактных студий в жилых районах города.

Квартира в аркадії
Цены на аренду квартир в Одессе. Фото: Скриншот booking.com

Например, просторная квартира площадью 130 кв. м в Аркадии - туристическом центре города, рядом с пляжами, клубами и ресторанами — обойдется около 8000 грн в сутки. Внутри несколько спален, современная кухня со всей техникой, большая гостиная, панорама с видом на город и терраса.

дешеві квартири
Самые дешевые квартиры в Одессе. Фото: Скриншот booking.com

Тем, кто ищет жилье попроще и подешевле, подойдут небольшие квартиры в спальных районах города. Например, студия площадью около 22 кв. м с базовыми удобствами — кровать, небольшая кухня, санузел — обойдется примерно от 750 грн в сутки. Это вариант для тех, кто планирует больше времени проводить на пляже или прогулках по городу, а квартиру использовать только для отдыха и ночлега.

Хостелы в Одессе

Самый бюджетный вариант для путешественников — это хостелы. Здесь можно арендовать кровать в общей комнате, поделить пространство с другими гостями и ощутимо сэкономить. Большинство таких заведений оборудованы общими кухнями для приготовления пищи, зонами отдыха с диванами и телевизором, индивидуальными шкафчиками для вещей и стиральными машинами. Стоимость койки в одесских хостелах начинается примерно от 400-500 грн в сутки Такой вариант подойдет тем, кто приехал на несколько дней и хочет потратить минимум на жилье, оставив больше бюджета на развлечения и море.

Хостели
Цены на хостелы в Одессе, фото: Скриншот booking.com

Рестораны в Одессе

Среди более-менее бюджетного сегмента заведений питания в Одессе можно выделить "Компот", здесь преимущественно простая и всем понятная "домашняя" еда. За обед с первым и вторым блюдом придется заплатить в районе 350-400 грн.

Ціни на їжу
Цены на первые блюда в "Компоте". Фото: savva-libkin.com
ЛЮди
Люди гуляют по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Если же хочется чего-то поинтереснее, можно посетить ресторан "Ikeda Aqua Kitchen Studio", который расположен прямо на берегу моря. Там можно попробовать как локальную, так и средиземноморскую и восточную кухню. Стоимость только одного основного блюда начинается от 680 грн, ну а за что-то экзотическое ценник может доходить и до 2000 грн за одну позицию из меню

Арка з квітами
Цветочная арка у моря. Фото: Новости.LIVE
Страви
Цены в ресторане "IKEDA". Фото: ikeda.choiceqr.com

Пляжи в Одессе

Самый дорогой пляж — "Итака". В будни шезлонг у моря стоит 700 грн, у бассейна — 500 грн, шезлонг возле джакузи — 400 грн, деревянный топчан — 1500 грн. За кровать и бунгало придется отдать 2000 грн.

Шезлонги
Стоимость аренды мебели на пляже. Фото: itakabeach.com

Немного дешевле вариантом будет — пляж "Кораблик", где есть зоны для загара, обеда и детская площадка. Цены поднялись в начале августа: шезлонг — 350 грн, лаундж — 600 грн, кровать на двоих — 800 грн, большая площадка на компанию — 1 000 грн. Полотенце стоит 100 грн без залога.

Пляж кораблик
Прайс на отдых на пляже "Кораблик". Фото: скриншот inst: korablik_villa_sofia
ПЛяж
Люди на пляже. фото: Новини.LIVE

Театры Одессы

После отдыха на пляже или долгих прогулок туристы обычно ищут, как провести вечер. Одним из самых популярных вариантов остаются театры — классика, которая дарит настоящую одесскую атмосферу. Главная культурная визитка города — Оперный театр, где ставят как оперные спектакли, так и балеты. Стоимость билетов колеблется от примерно 210 грн на верхних ярусах до 500 грн за места ближе к сцене.

Оперний театр
Одесский театр оперы и балета. Фото: Новини.LIVE
ОПерний
Цены на спектакли в Оперном театре. Фото: kontramarka.ua

Еще один вариант — Музкомедия. Здесь ставят легкие спектакли и мюзиклы, которые нравятся туристам и подходят для семейного отдыха. Цены на билеты стартуют примерно от 390 грн и доходят до 600 грн в зависимости от формата.

Музкомедія
Цены на спектакли в театре Музкомедии. Фото: kontramarka.ua

Для тех, кто ищет что-то более камерное, можно выбрать Театр на Чайной. Здесь преобладают постановки на украинском языке и современная драматургия. Билеты обычно стоят в пределах 300 грн.

Український театр
Стоимость билетов в Украинском театре. Фото: kontramarka.ua

Отдых в Одессе осенью можно спланировать по-разному — от доступного формата с арендой квартир или хостелами и прогулками по пляжам до премиум-вариантов с апартаментами у моря, ресторанами и культурными вечерами. Все зависит от бюджета и стиля отдыха, который выбирает турист. Но независимо от расходов, именно сентябрь и октябрь дарят Одессе особый шарм: море еще теплое, людей меньше, а город открывается в более спокойном и уютном ритме.

Одесса отдых пляж Украина сентябрь Новости Одессы
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
