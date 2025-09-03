Видео
Главная Одесса Отдых в Одессе — насколько сегодня прогрелась вода в море

Отдых в Одессе — насколько сегодня прогрелась вода в море

Дата публикации 3 сентября 2025 05:37
Погода в Одессе 3 сентября и температура моря 3 сентября и температура моря
Люди купаются в море. Фото: Новости.LIVE

Сегодня, 3 сентября, день в Одессе будет теплым и без осадков. В городе ожидается до +29 °C днем и +19 °C ночью, а море до сих пор будет теплым и комфортным для купания. В области жара до +32 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Дождь синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +27...+29 °C, ночью +17...+19 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется +27...+32 °C, а ночью упадет до +14...+19 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Одеса
Погода в Одессе и области. Фото: скриншот

Какая температура морской воды

Море сегодня также порадует теплой температурой — +20...+21 °C. Поэтому отдыхающие смогут еще насладиться купальным сезоном.

Пожарная опасность

Кроме того, погодные условия в Одесской области будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали что синоптик Наталья Диденко прогнозировала на сегодня антициклон. Также мы писали, где ожидать дожди в Украине сегодня.

 

